Bernardeschi, nerazzurro mancato: “L’Atalanta mi voleva fortemente”

Bergamo. Federico Bernardeschi poteva diventare un giocatore dell’Atalanta in questa sessione di mercato. A raccontare il retroscena è stato il diretto interessato, che nelle scorse ore è diventato ufficialmente un giocatore del Toronto FC, franchigia canadese che milita nella MLS, il campionato statunitense.

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex esterno di Juventus e Fiorentina ha confermato l’interesse della Dea nei suoi confronti, affiancato anche a quello del Napoli, altra squadra a cui è stato accostato con forza specialmente nel mese di giugno: ”Ringrazio tutti”, ha dichiarato, “in particolare mister Gasperini e il direttore sportivo D’Amico, che mi volevano fortemente a Bergamo”.

Alla fine con i nerazzurri si è risolto in un nulla di fatto, considerando probabilmente anche lo scoglio dell’ingaggio molto alto per le casse nerazzurre. Si è parlato di offerte da 4 milioni di euro netti all’anno, pur se smentite dal giocatore: “L’ho sentito dire, ma i fatti dicono il contrario. Eppure in Europa ho avuto offerte intorno ai 4 milioni: ma evidentemente pensavo ad altro”.

Campione d’Europa nel 2021 con l’Italia, il 28enne si è svincolato dalla Juventus dopo 5 anni di contratto, prendendo una scelta di vita attraversando l’oceano Atlantico e lasciando la Serie A: il suo bilancio nel massimo campionato italiano è di 22 gol in 205 presenze, con i bianconeri e con la Fiorentina.