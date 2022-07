Vettura sbanda in autostrada e urta una moto: centauro sbalzato nella corsia opposta

Se l’è vista davvero brutta il motociclista coinvolto nell’incidente di lunedì (18 luglio) nel tratto tra Dalmine e Bergamo dell’autostrada A4.

All’improvviso, intorno alle 16.30, una vettura che procedeva da Venezia in direzione di Milano, all’altezza del curvone nei pressi del casello cittadino, ha sbandato e l’ha urtato, facendolo fare un balzo che l’ha catapultato nella corsia opposta di marcia. Per fortuna in quel momento non arrivava nessuno e l’uomo non è stato travolto da altri mezzi.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivate, oltre a tre ambulanze, anche l’elisoccorso.

Il centauro è stato trasportato proprio in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ferite, anche se in modo più lieve, le due persone a bordo della vettura, trasferite in ambulanza alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo.

Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi, si sono formate code e rallentamenti in entrambe le direzioni.