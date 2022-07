Un turismo “esperienziale” per far conoscere e valorizzare tutta la Media Pianura Lombarda

Ecco un altro intervento sul percorso del turismo futuro, in vista di Bergamo-Brescia capitali della Cultura nel 2023. Nel dibattito avviato dall’ACI Bergamo con il varo della Commissione Turismo e Cultura, presieduta da Roberto Forcella, ecco la “voce” che giunge dalla Bassa. A portarla è il Presidente di “Pianura da scoprire”, Raffaele Moriggi, che introduce il fattore “esperienziale” per far conoscere e valorizzare tutta la Pianura Media Lombarda.

Versatilità, ricchezza e dinamismo della società contemporanea si riflettono con sempre maggiore intensità nella sfera delle pratiche turistiche, in costante rinnovamento e diversificazione.

Diventa quindi necessario riflettere sulle dimensioni “esperienziali” che il turista è portato a fare.

Il turismo esperienziale rappresenta un nuovo modello turistico basato sull’esperienza, e costituisce un’opportunità per l’innovazione dell’offerta turistica e per il rilancio della competitività del settore turistico.

È quello che, con vari interventi, stiamo portando avanti come Pianura da Scoprire, con l’obiettivo di valorizzare e fare conoscere tutta la Media Pianura Lombarda.

Ritengo che i nuovi modelli di innovazione dell’esperienza per il rilancio della competitività dell’offerta turistica passi anche dalle nuove prospettive del turismo esperienziale, ma anche dai nuovi modelli di innovazione attraverso il sapere e il volere fare rete per il rilancio della competitività turistica.

Come associazione stiamo lavorando in particolare alle seguenti iniziative correlate a cinque punti strategici, che ritengo importante sottolineare:

Cinque punti strategici per il futuro

– Parco cicloturistico – Avere la visione di un territorio omogeneo a livello interprovinciale, sviluppato attraverso piste ciclabili all’interno di un Parco cicloturistico strutturato su 14 itinerari dove identità culturali e risorse attrattive, se opportunamente valorizzate e gestite, possono rappresentare un importante potenzialità di crescita socio-culturale, turistica ed economica, superando la concezione campanilistica purtroppo a volte ancora esistente nei rapporti fra province e comuni limitrofi.

– Sistema Turistico – La necessità di indirizzare la costruzione dell’offerta turistica in rapporto alle caratteristiche dei luoghi e alle esigenze del turismo innovativo, coordinandosi con l’attività degli Info Point e degli Ecomusei, e di concerto con i Distretti del Commercio, i Distretti Agricoli, i Distretti dell’Attrattività Turistica, le Pro Loco, con tutte le associazioni di volontariato impegnate nella valorizzazione dei nostri paesi, gli operatori turistici del territorio e altri soggetti svolgenti attività similari, diventa determinante.

In questo punto rientrano le nostre iniziative dei progetti come Castelli Aperti, Tesori da scoprire, Festival Bike, Gravel sul Serio, la pedalata vintage Tra Boschi e Castelli e tutte le numerose attività culturali e gli eventi che insieme ai nostri enti associati portiamo avanti.

– Comunicazione – Il ruolo della comunicazione nella strategia di promozione turistica sui mercati nazionali e internazionali è diventata indispensabile.

Fra le iniziative più importanti segnalo: la newsletter con la comunicazione mensile degli eventi più significativi organizzati dagli associati; la partecipazione alle fiere del settore, l’istituzione del Marchio d’area, la collaborazione con Visit Bergamo e altre piattaforme digitali, la ristrutturazione del sito internet, la App degli itinerari cicloturistici e i nuovi e strategici “tour virtuali inclusivi”.

– Rapporti pubblico/privato – L’orientamento delle Istituzioni a sostenere esperienze aggregative pubblico privato è fondamentale, il favorire l’integrazione di progetti con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, anche partecipando a bandi, è da sempre uno degli obiettivi per l’associazione.

– Incremento del partenariato associativo – L’esigenza di incrementare il partenariato pubblico e privato dell’associazione attraverso l’offerta di servizi, il marchio d’area e la ricerca di opportunità di finanziamento, è indispensabile per rafforzare il lavoro di rete.

Un rapporto tra viaggiatore e gente del posto

Sono convinto però che tutto questo sia solo l’inizio di un percorso condiviso per promuovere e potenziare in chiave sostenibile lo sviluppo economico, agricolo, turistico e culturale della Media Pianura Lombarda, perché operare insieme, in maniera intelligente e inclusiva, è un bene per tutti.

Per crescere e migliorarci serve mettere al centro del viaggio il viaggiatore, le sue passioni e la sua voglia di scoperta, perché sempre di più il turismo non si alimenta solo di bellezze architettoniche e naturali, ma anche di calorosi “Benvenuto”, di piatti tipici, di emozioni da condividere.

Dobbiamo riuscire ad offrire al viaggiatore la capacità di creare una relazione con la gente del posto, con la cultura e le sue tradizioni dove il turista diventa protagonista di quella storia.

Sentirsi a casa, vivere in maniera autentica la vita del luogo che stiamo visitando, creare una rete di contatti con gli abitanti che incontriamo significa stabilire delle relazioni che vanno ben oltre lo scambio di beni e servizi.

Luoghi dove vivere ed emozionarsi

Per fare questo la nostra gente e le nostre belle realtà locali devono diventare attori di primo piano di un cambiamento di sistema e verso un percorso di cittadinanza attiva, che potrebbe candidare la nostra Pianura ad essere un luogo da vivere emozionandosi.

Riuscire a creare, insieme, una nuova e innovativa “esperienza” rafforzerà e regalerà, in concomitanza di Bergamo Brescia città della cultura 2023, ma anche in previsione delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la possibilità di fare conoscere le bellezze inestimabili dei nostri paesi e indurre ulteriormente i turisti a venire, ma anche a fermarsi e scoprire quei tesori artistici, storici e paesaggistici, riscoprendo le antiche tradizioni di terre nobili e luoghi affascinanti e di vivere e valorizzare una Pianura inedita, grazie alla sinergia tra territori e alla collaborazione tra enti ed associazioni locali.

Raffaele Moriggi

Presidente Pianura da Scoprire