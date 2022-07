Instabact Srl è la startup bergamasca selezionata al demo day Bioeconomia

Instabact Srl di Bergamo, www.instabact.com, è la startup innovativa che si occupa di sicurezza alimentare dal punto di vista microbiologico, offrendo un sistema ultrarapido e semplice per la rilevazione di batteri patogeni negli alimenti. La rapidità del sistema permette di effettuare analisi in tempo reale per garantire un autocontrollo efficace.

È la start up selezionata nel programma “Up2Stars”, ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicato a crescita, accelerazione e networking delle startup innovative.

Continua così il percorso di valorizzazione delle startup innovative selezionate dal programma Up2Stars di Intesa Sanpaolo, lanciato a febbraio scorso. Sviluppato nell’arco dell’intero anno in 4 call bimestrali dedicate a settori strategici per l’economia, prevede per ciascuna una fase di auto-candidatura, una di selezione e una di presentazione a potenziali sviluppatori di business.

Proprio nei giorni scorsi è stato il turno del demo day dedicato alla seconda call “ Bioeconomia” con focus AgriTech e FoodTech: 10 giovani imprese sono state presentate ad un network di investitori e aziende clienti di Intesa Sanpaolo potenzialmente interessate ad investire sui loro progetti innovativi. Un momento di incontro tra realtà imprenditoriali emergenti, desiderose di sviluppare le loro idee, e imprese strutturate e potenziali investitori in grado di trasformare quelle idee in progetti concreti, con il comune obiettivo di creare collaborazione e business tra

l’impresa matura e l’imprenditoria in crescita e innovativa.

Si tratta di 10 startup di eccellenza che operano nei settori innovativi dell’AgriTech e del FoodTech, accompagnate e preparate all’incontro con i potenziali investitori attraverso un percorso di crescita manageriale attivato dalla Banca e dai Partner di progetto.

Dopo la fase di autocandidatura e di selezione, Up2Stars prevede infatti un programma di accelerazione personalizzato e gratuito, erogato dall’acceleratore GELLIFY con la supervisione di Intesa Sanpaolo Innovation Center e il supporto tecnologico di partner complementari d’eccellenza quali Microsoft Italia, Cisco e Opening Future (iniziativa in partnership con Google Cloud e Noovle, cloud company del Gruppo TIM). A questi si aggiunge Elite-Gruppo Euronext, che offre l’opportunità di partecipare ad una Lounge esclusiva presso la sede di Borsa Italiana, in partnership con Intesa Sanpaolo, per accompagnare le startup in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali.

Le 4 call bimestrali di Up2Stars sono dedicate ai settori Digitale e Industria 4.0; Bioeconomia con focus su AgriTech e FoodTech; Medtech e Healthcare; Aerospace. L’obiettivo del programma è quello di individuare e favorire l’accelerazione delle migliori startup attive in questi 4 segmenti industriali innovativi e di sviluppare quelle con migliori prospettive di posizionamento competitivo e crescita, capaci di creare nuove opportunità per fare impresa e generare nuova occupazione.

A conferma dell’efficacia del processo di accelerazione, è proprio di questi giorni la notizia relativa all’erogazione da parte di Intesa Sanpaolo di un finanziamento Convertibile Impresa volto a supportare ulteriormente il percorso di crescita della startup milanese Timeflow, finalista nell’ambito della prima call dedicata a Digitale e Industria 4.0. La progettualità della startup emersa in occasione del primo demo day ha evidenziato le grandi potenzialità di Timeflow, di cui Convertibile Impresa finanzierà programmi e piani di avvio e sviluppo del business fino all’80% degli

importi documentati.

Convertibile Impresa dimostra il riconoscimento da parte della banca delle grandi potenzialità di Timeflow dal momento che, alla scadenza del finanziamento, può essere rimborsato o convertito in azioni della startup stessa, per cui Intesa Sanpaolo potrebbe anche diventarne azionista.

Demo Day ‘Bioeconomia’: le 10 startup presentate

1) AGRIVERSE -Bari(BA) – www.agriverse.it

La startup è la suite completa nativa in cloud per agricoltori, agronomi e cooperative. Un Farm Management System tecnico-economico che segue i dati dal campo al magazzino, ma anche un SaaS modulare espandibile nel tempo ed aperto ad integrazioni.

2) INSTABACT Srl –Bergamo (BG) – www.instabact.com

Startup innovativa che si occupa di sicurezza alimentare dal punto di vista microbiologico, offrendo un sistema ultrarapido e semplice per la rilevazione di batteri patogeni negli alimenti. La rapidità del sistema permette di effettuare analisi in tempo reale per garantire un autocontrollo efficace.

3) ITTINSECT Zero Ocean Impact Aquafeed – Roma (RM) – www.ittinsect.com

Startup biotech che ha sviluppato l’alternativa sostenibile al mangime per l’acquacoltura: mangimi ad alta efficienza nutritiva derivanti dal trattamento microbiologico di nuovi ingredienti tra cui, insetti, microalghe e sottoprodottiagricoli, in linea con i principi di economia circolare. L’obiettivo è rendere l’acquacoltura a impatto zero sull’ambiente marino.

4) KRILL DESIGN Srl –Milano (MI)– www.krilldesign.net

La startup offre alle aziende un processo per dare valore agli scarti organici dell’industria alimentare favorendo una transizione verso l’economia circolare. Gli scarti vengono trasformati in biopolimeri naturali e compostabili dai quali vengono creati oggetti di eco-design funzionali alle esigenze delle aziende che hanno generato lo scarto, grazie alle più innovative tecnologie di stampa 3D.

5) LIOCREO Srl –Opi Frutta –Faenza (RA) – www.liocreo.com

La startup ha sviluppato e brevettato un’innovativa tecnologia di crioessiccazione (o liofilizzazione) in grado di ridurre significativamente i costi di processo e migliorare la qualità del prodotto finito. La Startup ha costruito ed installato una crioessiccatore industriale che da circa un anno produce prodotti di alta qualità commercializzati con marchio Opi Frutta.

6) LOCALGREEN –Giussago (PV) – www.localgreen.it

La startup rappresenta un’alternativa concreta e tempestiva allo sfruttamento del suolo e dell’acqua, e all’utilizzo massivo di pesticidi e fertilizzanti, applicando una tecnologia aeroponica in Vertical Farming sviluppata internamente che promette al settore una maggiore competitività ed efficienza. L’azienda commercializza insalata pronta al consumo tramite la grande distribuzione, grossisti e ristoranti.

7) NDG Natural Development Group Srl – Castel Maggiore (BO) – www.ndggroup.eu

La startup ha creato una Bio Green Technology che porta in agricoltura gli oli essenziali associati a composti fitoterapici, a macro-micro elementi e molecole attive. Un micro cristallo strutturato di idrossiapatite carbonatata altamente biocompatibile, che agisce come drug-delivery system, in grado di attivare e potenziare l’azione del principio attivo a cui è associato, grazie alla sua grande versatilità.

8) OHOSKIN – Catania (CT) – www.ohoskin.com

La startup ha brevettato un materiale bio-based dai sottoprodotti industriali di arance e fichidindia. Offre ai brand di moda, arredamento e automotive un’alternativa alla pelle animale sostenibile e vegana, contribuendo in modo concreto alla transizione verso la carbon neutrality. Il prodotto è progettato per essere resistente e durevole, è sottoposto ai più impegnativi test fisico-meccanici, non contiene ftalati e rispetta le principali normative.

9) PASCOL Srl – Sondrio (SO) – www.pascol.it

La startup nascecon l’obiettivo di offrire a chiunque la possibilità di acquistare carne di qualità eccelsa da bovini allevati con metodologie estensive e semi estensive e applicando pratiche di agricoltura rigenerativa. Rappresenta una filiera innovativa per la produzione e la commercializzazione di carne bovina, ottenendo benefici sulla qualità del prodotto, benessere animale, tutela della biodiversità, miglioramento della qualità del suolo.

10) SAVE AS Srl –Maltignano (AP) – muliniepastifici1875.com/site/saveas/

La startup nasce con l’obiettivo di sviluppare progetti legati all’economia circolare. Kalipanel è un pannello isolante ottenuto tramite un processo produttivo poco energivoro e realizzato con sottoprodotti agricoli, completamente compostabile. Con lo stesso sistema è possibile realizzare degli imballaggi, come alternativa al cartone e al polistirolo.