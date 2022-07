Gran Galà della Neve, la FISI premia Sofia Goggia con il Fiocco d’Oro

È già tempo di guardare alla prossima stagione per Sofia Goggia.

La 29enne di Bergamo è già infatti pronta a tornare in pista come raccontato durante il Gran Galà della Neve andato in scena a Madonna di Campiglio.

La finanziera orobica si è infatti già lasciata alle spalle le imprese che l’hanno vista protagonista alle Olimpiadi Invernali e che le hanno valso il Fiocco d’Oro, massimo riconoscimento offerto dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

“È stata una stagione che ha racchiuso due mondi opposti, altalenante tra una sciata quasi perfetta con cinque vittorie in diciassette giorni a dicembre, e dopo la prima caduta di gennaio e poi quella di Cortina, la più logorante della mia carriera a livello fisico e mentale – ha spiegato Goggia alla giornalista di La7 Cristina Fantoni, chiamata a condurre la serata -. Mi sono trascinata e sono molto fiera di ciò che ho fatto in quei giorni in Cina, mi chiedo come sia riuscita a buttarmi giù da quella discesa in quelle condizioni”.

La cerimonia organizzata da “La Gazzetta dello Sport” in collaborazione con gli enti federali è stata l’occasione per rivedere Goggia sul palco in compagnia di Federica Brignone ponendo così fine alle diverse polemiche che hanno infiammato lo scorso inverno.

Un incontro simbolico che, per certi versi, ravviva la sfida fra le due campionesse in vista del futuro che vedrà Goggia particolarmente concentrata sui Mondiali di Meribel-Courchevel, lasciando però un punto di domanda sulla sua presenza al via del primo slalom gigante della stagione in programma a Soelden il 22 ottobre prossimo.

“Vedremo per Soelden, in realtà non so ancora se ci sarò – ha sottolineato la vice-campionessa olimpica -. Non ho fatto programmi e dovrò cercare di essere al top in tutti i week-end di velocità, per il gigante vedremo in quanto si tratta di un ‘work in progress’. Serve una visione lungimirante valutando le condizioni quotidianamente, è una cosa che devo fare molto meglio, me lo dice anche il presidente Roda”.

Chi ha le idee particolarmente chiare per la prossima stagione è Michela Moioli che all’ombra del Canalone Miramonti ha ricevuto il Fiocco d’Argento.

Reduce da un’annata che l’ha vista lottare per la Coppa del Mondo sino all’ultima tappa, la 26enne di Alzano Lombardo ha condiviso il premio con l’alto-atesino Omar Visintin con il quale a Pechino ha conquistato l’argento nella gara a coppie di snowboard cross.

“Un’Olimpiade che non dimenticherò, a iniziare dall’essere stata portabandiera .- ha confessato Moioli -. Nella gara individuale sono finita con la faccia sulla neve, ma la forza della squadra e di Omar mi hanno portato a una medaglia che non pensavo fosse così bella”.