Film per ogni età: le rassegne estive degli Uci Cinemas

UCI Cinemas lancia una stagione estiva ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande cinema. Grazie all’arrivo di 6 rassegne quella di UCI Cinemas sarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del divertimento e anche del grande brivido. Un’occasione unica per vedere ancora una volta sul grande schermo a un prezzo ridotto capolavori che hanno segnato la storia del cinema, ma anche film dedicati alla famiglia, saghe che hanno sbancato i botteghini di tutto il mondo, commedie esilaranti, capolavori dell’animazione giapponese e famosi titoli del genere horror. I titoli delle varie rassegne saranno in programmazione per una settimana e il prezzo dei biglietti per assistere alle proiezioni varia dai 4 ai 6 euro.

Nell’ambito della programmazione pomeridiana, tutte le multisala UCI Cinemas proporranno dal 21 al 27 luglio i nuovi appuntamenti con la rassegna Happy Kids, dedicata ai bambini e a tutta la famiglia, e con La Magia di Harry Potter, la rassegna sulla mitica saga del maghetto più famoso al mondo. Nell’ambito di Happy Kids sarà proiettato con La Famiglia Addams 2, il sequel del lungometraggio animato distribuito da Eagle Pictures sulla famiglia più strana ed esilarante di sempre. Il costo del singolo biglietto è di soli 4 euro. La rassegna di Harry Potter proporrà invece Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, il settimo capitolo, distribuito da Warner Bros. Pictures, della saga nata dalla penna di J.K.Rowling. Harry, Ron ed Hermione partono per compiere la loro pericolosa missione: trovare e distruggere il segreto dell’immortalità e del potere di Voldemort – gli Horcrux. Il costo del singolo biglietto è di soli 5 euro.

Nell’ambito degli spettacoli serali, invece, dal 21 al 27 luglio le multisala UCI Cinemas proporranno i nuovi appuntamenti con la rassegna Commedie d’Estate, dedicata ai film italiani più divertenti degli ultimi anni, che proseguirà con I moschettieri del re: la penultima missione, il film diretto da Giovanni Veronesi, distribuito da Warner Bros. Pictures e interpretato da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, e con la rassegna Cinema Horror che propone L’evocazione – The Conjuring, il lungometraggio diretto da James Wan e distribuito da Warner Bros. Pictures che racconta la storia vera di Ed e Lorraine Warren, due investigatori del paranormale di fama mondiale, chiamati ad aiutare una famiglia terrorizzata da una presenza maligna che si nasconde nella loro fattoria isolata. Il prezzo del singolo biglietto della rassegna Commedie d’Estate è pari a 5 euro, mentre quello della rassegna Cinema Horror è pari a 6 euro.

Nelle multisala di UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM) e UCI Torino Lingotto (TO) dal 21 al 27 luglio prosegue la rassegna dedicata ai Cult Movies con La Dolce Vita, il capolavoro del 1960 di Federico Fellini distribuito da Cineteca di Bologna e interpretato da Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Alain Cuny e Annibale Ninchi. In questo caso sono previsti spettacoli pomeridiani e serali al prezzo di 5 euro a biglietto.

Dal 25 al 31 luglio ci sarà anche il prossimo appuntamento con la Rassegna Anime, dedicata ai capolavori dello Studio Ghibli, con Nausicaa della Valle del Vento, l’anime diretto da Hayao Miyazaki e distribuito da Lucky Red su una principessa che si trova in mezzo a una guerra combattuta tra due imperi nemici, che mettono a repentaglio l’esistenza della Valle del vento e il futuro della terra.

Si possono acquistare i biglietti paper-less tramite APP e i biglietti elettronici sul sito www.ucicinemas.it con la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

HAPPY KIDS

Dal 21 al 27 luglio – La Famiglia Addams 2;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Minions;

Dal 4 al 10 agosto – Detective Pikachu.

LA MAGIA DI HARRY POTTER

Dal 21 al 27 luglio – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

COMMEDIE D’ESTATE

Dal 21 al 27 luglio – I moschettieri del re;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Il Ricco, il povero e il maggiordomo;

Dal 4 al 10 agosto – Amici come prima;

Dall’11 al 17 agosto – Tuttapposto.

CINEMA HORROR

Dal 21 al 27 luglio – L’evocazione – The Conjuring;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Scappa – Get Out;

Dal 4 al 10 agosto – Noi.

CULT MOVIES

I cinema che hanno in programma questa rassegna sono consultabili al sito https://www.ucicinemas.it/cultmovies-estate/

Dal 21 al 27 luglio – La Dolce Vita;

Dal 28 luglio al 3 agosto – Elephant Man (in versione originale con sottotitoli in italiano);

Dal 4 al 10 agosto – Apocalypse Now.

RASSEGNA ANIME

Questa rassegna sarà disponibile solo in alcuni cinema, la programmazione sarà presto disponibile su https://www.ucicinemas.it/anime-estate/

Dal 25 al 31 luglio – Nausicaa della Valle del Vento;

Dal 1° al 7 agosto – Porco Rosso;

Dall’11 al 17 agosto – Il Castello Errante di Howl.