“Click day”: Confartigianato Imprese presenta un esposto all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Confartigianato ha inviato nei giorni scorsi un esposto all’autorità garante della Concorrenza e del Mercato, per denunciare le possibili distorsioni al corretto funzionamento del mercato e alla concorrenza derivanti dalle modalità, sempre più frequentemente utilizzate da parte della Pubblica Amministrazione, di assegnazione degli incentivi finanziari alle imprese aventi diritto in base all’ordine temporale di presentazione telematica delle domande: il cosiddetto “Click Day”.

La decisione deriva dalla sempre più ripetuta richiesta di intervento pervenuta da parte delle Associazioni territoriali che lamentano, con riferimento sia alle agevolazioni di carattere nazionale che a quelle locali, la difficoltà di assistere le imprese, non potendo garantire, spesso, una efficienza tecnologica tale da poter supportare con ragionevoli margini di successo la presentazione delle domande.

Nel merito, la Confederazione ha denunciato le criticità, i blocchi di sistema operativo, le anomalie e la discriminazione tecnologica di accessibilità alle piattaforme pubbliche, legata alla esigenza di rapidità operativa dei sistemi informatici, che determina, nella maggior parte dei casi, l’esaurimento delle risorse messe a disposizione in un arco temporale brevissimo.

Ciò comporta, ad avviso di Confartigianato, un’irragionevole ed illegittima discriminazione ai danni di alcune imprese, soprattutto micro e piccole, con relativa disparità di trattamento a favore delle imprese che ne risultano avvantaggiate mediante una sezione finisce con l’essere “puramente casuale”.

Confartigianato è pertanto intervenuta affinché l’Autorità – esaminate le ragioni e le motivazioni esposte circa gli oggettivi, gravi e strutturali effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, peraltro non giustificati da alcuna esigenza di interesse generale – assuma le iniziative previste dagli articoli 21 e 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287 che prevedono la possibilità, per la stessa Autorità, di segnalare a Parlamento e Governo, affinché adottino le azioni necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni segnalate o, in alternativa, nei casi più gravi, di agire in giudizio contro gli atti amministrativi e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che vìolino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

“Si tratta di una situazione paradossale che mette in estrema difficoltà le imprese, soprattutto le più piccole – ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini – che, con la necessità di inserire la domanda allo scattare del tempo utile, tra blocchi informatici, anomalie del sistema e l’esaurimento pressoché immediato delle risorse disponibili, si trovano spesso estromesse dalla partecipazione ai bandi. Una situazione che penalizza anche le Associazioni che si trovano ad assistere le imprese senza poter garantire la presentazione delle domande. Chiediamo pertanto che anche Parlamento e Governo si facciano carico della questione per modificare questa modalità di distribuzione delle risorse che, senza essere giustificata da ragionevoli esigenze, crea un’illegittima discriminazione tra le imprese e li sollecitiamo ad individuare modalità più consone anche alla dimensione organizzativa e informatica delle piccole e piccolissime imprese”.

P.s. È possibile scaricare l’esposto CLICCANDO QUI