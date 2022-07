A “Rock sul Serio” tanti concerti e una serata dedicata alle realtà LGBTQ+

Villa di Serio. Un ritorno tanto atteso: da mercoledì 20 a sabato 23 luglio torna Rock sul Serio, festival musicale ad ingresso gratuito e organizzato da una squadra di giovani tenaci volontari che non si è arresa nemmeno durante i due anni di pandemia, e seppur in dimensione più limitata, ha mantenuto in vita per il suo affezionato pubblico questo evento musicale.

Il Festival quest’anno torna al campo sportivo e alle sue dimensioni tradizionali, rimanendo inoltre, tra i pochi di quest’estate a riuscirci, ad ingresso gratuito. La prima serata sarà dedicata alla stand up comedy, dopo il fortunato esordio del 2021, le altre tre ai concerti finalmente vissuti in piedi.

Inizio mercoledì 20 luglio con Filippo Giardina, storica figura della Stand Up Comedy italiana, che porta in scena Dieci, nome del suo decimo monologo satirico, viaggio di un comico che ha passato 20 anni della sua vita a parlare da solo su un palco e che ora non sente più il bisogno di essere legittimato.

Giovedì 21 luglio Laila Al Habash, artista italo-palestinese di appena 22 anni, una delle grandi promesse della scena italiana. Le sue influenze stilistiche spaziano da Raffaella Carrà, a Mina, all’hip hop e al rap, miscelate con una delicatezza che conserva “un certo odore di asfalto”, come lei stessa dice. A seguire il tanto atteso format Canta Indie Canta Male, a metà tra cover band e karaoke, pensato per far cantare, male, tutti quanti. In apertura Nòe, vincitrice dell’edizione 2021 di Musica da Bere, il concorso musicale che in passato ha registrato i successi di, tra gli altri, La Rappresentante di Lista e Iosonouncane.

Giovedì sarà inoltre una serata per conoscere i volti e le azioni delle diverse realtà bergamasche LGBTQ+, per riscoprire insieme un movimento (sia sotterraneo che manifesto) sfaccettato ma che vuole continuare a narrarsi come omogeneo. Con la partecipazione anche di Bergamo Pride, ALFI, LesbichexxBergamo, Arcigay Bergamo Cives, Fuori dal corso e AGEDO Bergamo.

Venerdì 22 luglio sarà la volta dei Punkreas, attesi sul palco di Rock sul Serio già nel 2020 e poi rimandati causa pandemia, con il loro spettacolo celebrativo dei 20 anni di attività; prima di loro i Marrano, band riminese.

Ultime serata Sabato 23 Luglio con Sick Tamburo e Giancane, nomi che nella bergamasca hanno bisogno di poche presentazioni: i primi tra i gruppi inossidabili della scena alternativa italiana, il secondo fresco di successo con la colonna sonora, frutto di una collaborazione di lunga data, della serie tv di Zerocalcare. Aprono la serata i Porecche, carisma puro dalla Val Seriana.

Le serate di Venerdì e Sabato saranno inoltre aperte dal format novità dell’anno, l’ “aperitivo con”: momento aperitivo, con tanto di spritz arena dedicata, per aprire la serata già dalle 19:30. Venerdì si comincia con Jesse de Faccio, progetto solista che mischia sonorità lo-fi di stampo nord-americano con il cantautorato italiano. Sabato invece sarà il turno di Caso, il cantautore bergamasco forte dei suoi cinque album nel cassetto e della lunga gavetta in tutta Italia.

Rock sul Serio non perde la sua natura di festival attento alla sostenibilità, confermando le scelte ormai prese da diversi anni: stoviglie, piatti e bicchieri sono multiuso, l’acqua proviene da una casetta fatta installare appositamente per ridurre il consumo di bottiglie monouso, si fa la raccolta differenziata dei rifiuti e sono presenti piatti vegetariani nel menù.