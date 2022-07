Treviglio. Treviglio avrà un nuovo collegamento ciclopedonale tra via Carlo Porta e il semaforo di via Pagazzano passando per via Ganassina.

L’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano ha presentato nella mattina di martedì 12 luglio il nuovo percorso che andrà ad implementare la rete delle ciclopedonali rurali. In questo caso si tratta di una strada consortile che non sarà attraversata solo da pedoni e biciclette ma anche da mezzi agricoli.

Questo intervento dell’Amministrazione comunale nasce dal fatto che via Pagazzano è di competenza provinciale. La Provincia aveva iniziato opere di riqualificazione e messa in sicurezza della strada ma i lavori non avevano interessato il secondo tratto, verso Treviglio, dove erano presenti criticità soprattutto per pedoni e ciclisti.

L’Amministrazione comunale sentiti i residenti era già intervenuta con l’installazione di un semaforo per limitare la velocità dei veicoli.

“Il secondo passo è stato quello di mettere in sicurezza il collegamento ciclopedonale interno – spiega l’assessore Mangano – che da via Ganassina arriva fino al semaforo di via Pagazzano. Questo dopo un confronto con la Provincia stessa”.

guarda tutte le foto 5



Treviglio, nuova pista ciclopedonale verso Pagazzano

Partendo da via Ganassina è stata realizzata una variazione al tracciato originale (che consiste in uno spostamento di circa 400 metri) rispetto alla cascina omonima sede dell’attività dell’Istituto Agrario Cantoni.

“In questo modo – continua l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Treviglio – abbiamo messo in sicurezza il tracciato evitando il passaggio nella zona della cascina dove transitano i mezzi agricoli e passano gli studenti dall’Agraria”.

Dopo il primo tratto della strada si arriva ad un bivio: a sinistra si va verso via Pagazzano, a destra si continua su via Ganassina evitando di passare in mezzo alla cascina. I lavori sono iniziati nel mese di giugno e termineranno ad agosto. L’Intervento, di 100 mila euro, è stato finanziato dalla Regione Lombardia.

“L’Amministrazione come da programma – conclude Mangano – sta intervenendo per valorizzare i percorsi rurali compiendo realizzazioni di tratti ex novo come in questo caso o intervenendo su percorsi già esistenti e mettendoli in sicurezza. Prevediamo di continuare questa opera di valorizzazione anche nei collegamenti con Brignano e Cassano”.