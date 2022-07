Sanremo, dopo Chiara Ferragni e Morandi tocca a Sofia Goggia?

Amadeus ha cominciato a progettare la nuova edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della prestigiosa kermesse, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio, ha iniziato a scegliere i volti che saranno accanto a lui sul palco dell’Ariston.

Il primo nome su cui ha deciso di puntare è Chiara Ferragni: negli anni precedenti le era già stato proposto di prendere parte alla manifestazione sanremese ma aveva rifiutato. Questa volta, invece, ha accettato. Amadeus ha annunciato ufficialmente la sua presenza nei giorni scorsi al Tg1, con gli occhi che gli brillavano: “Sanremo è a febbraio – ha spiegato – ma grazie alla Rai, all’ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, ho avuto il mandato a marzo e avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg 1”.

L’imprenditrice influencer lo ha ringraziato attraverso un post su Instagram: “Grazie ad Amadeus per avermi voluta al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”. E chissà che tra il pubblico, in prima fila, possa esserci suo marito Fedez, con cui forma una coppia molto unita.

Nei giorni scorsi è stato annunciato un altro protagonista di Sanremo 2023: Gianni Morandi, a cui è stato affidato il ruolo di co-conduttore. Lo ha comunicato Amadeus, sempre parlando al Tg1 delle 20 e il cantante, in collegamento con il telegiornale della prima rete della tv pubblica ha dichiarato: “Caro Amadeus, non sono con Jovanotti, stasera sono a casa ma mi sono messo lo smoking. La proposta che mi hai fatto mi ha prima sopreso e poi entusiasmato. Poi mi sono fatto una domanda: hai fatto festival straordinari ma anche impegnativi. Nel 2023 avrai fatto 60 anni: hai bisogno di qualcuno giovane, che ti dia una mano. Scherzo Ama: accetto con entusiasmo”.

Da parte sua, Amadeus ha elogiato Morandi, “amato da tutti, è la storia della musica ma anche il presente, amatissimo da intere generazioni”. Ospite fisso del Jova Beach Party, Morandi ha già condotto Sanremo nel 2011 e nel 2012, lo ha vinto nel 1987 con la canzone “Si può dare di più” insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri ed è arrivato terzo nell’ultima edizione – quella del 2022 – con “Apri tutte le porte” scritta proprio da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.

Con ogni probabilità, nelle prossime settimane, il conduttore e direttore artistico renderà noti gli altri componenti di chi vorrà al suo fianco. Dopo essersi assicurato una star del web come Chiara Ferragni – che proviene dal mondo dei social e può attirare in modo particolare l’attenzione del pubblico più giovane – e Gianni Morandi – nome molto amato nel panorama musicale italiano – è facile pensare che Ama possa optare per un big dello sport. E se toccasse a Sofia Goggia? La sciatrice bergamasca, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, ha tutte le caratteristiche per salire sul palcoscenico dell’Ariston. Ha un grande palmarès ed è un volto popolare.

Il periodo potrebbe essere favorevole: l’inverno è la stagione che vede protagonisti – per eccellenza – gli sport di montagna. Chissà se alla campionessa bergamasca piacerebbe questa opportunità… Compatibilmente con i suoi impegni, accetterebbe un’eventuale chiamata di Amadeus? Presto scopriremo se quella che per ora è solamente un’ipotesi si potrà davvero concretizzare.