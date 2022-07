Perde il controllo dell’auto sul ponte tra Sarnico e Paratico: morto turista olandese

Sarnico. Ha accusato un malore mentre stava per attraversare il ponte che collega Sarnico e Paratico (BS) e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto così, nella serata di sabato 16 luglio, un turista olandese di 65 anni.

Una dinamica che è apparsa chiara da subito: l’uomo, B.A.M.V. le sue iniziali, si trovava al volante della sua Volvo quando improvvisamente ha perso il controllo proprio mentre si trovava sul viadotto che collega le due sponde del lago e le province di Bergamo e Brescia, finendo per scontrarsi frontalmente contro una Tesla che viaggiava in direzione opposta.

La ricostruzione resa dal conducente di quest’ultima ha trovato conferma nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, visionate nella notte dagli agenti della Polizia Locale di Paratico.

Il 65enne olandese, che al momento dell’incidente si trovava da solo in auto, stava trascorrendo un periodo di vacanza in un residence di Predore insieme alla moglie, avvisata poco dopo della tragedia.