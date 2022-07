Paolo Borsellino, Le regole del caos o lo speciale de Le Iene? La tv del 17 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 17 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”.

Nel primo, tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata tra – scorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa…

Nel secondo, Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico. La notizia non fa che abbattere ulteriormente Mina…

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la fiction “Paolo Borsellino”. Alla vigilia del 30simo anniversario della Strage di Via d’Amelio, la rete ammiraglia Mediaset ricorda i Servitori dello Stato massacrati da Cosa Nostra, con la miniserie “Paolo Borsellino”. Canale5 rievoca una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale, il giudice Borsellino. E con lui, i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La miniserie, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, narra la storia del pool antimafia – dal 1980 al 1992 -, di Falcone e Borsellino, sotto la guida di Rocco Chinnici, e poi di Antonino Caponnetto.

Nel cast, Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini, Giulia Michelini, Elio Germano, Ninni Bruschetta, Claudio Gioè, Peppino Mazzotta.

A seguire verrà proposta la visione di “Io ricordo”, docufilm realizzato per la fondazione Progetto Legalità, a tenere viva la memoria di tutte le vittime della mafia e di Paolo Borsellino.

L’opera racconta l’abominevole organizzazione criminale e riporta le testimonianze di chi ha avuto un familiare assassinato da Cosa Nostra. «Io ricordo» è anche il racconto di un padre che spiega al figlio cos’è la mafia, i suoi legami con le istituzioni e la ragione per cui l’ha chiamato Giovanni.

Diretta da Ruggero Gabbai, prodotta da Indiana Production, l’opera ha ricevuto il riconoscimento di Progetto Speciale dal MIBAC.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Senza preavviso”: Athena e la 118 si danno da fare per salvare la vita alle vittime di un incidente provocato da un autista ubriaco. Intanto, Maddie entra in travaglio…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Kilimangiaro Estate”, condotto da Camila Raznovich.

Su Italia1 alle 21.25 “Le Iene presentano Un paese di furbetti”, speciale condotto da Giulio Golia dal titolo “Un paese di furbetti”.

Un comunicato Mediaset spiega: “La puntata, dal titolo così esplicativo, è interamente dedicata all’ “arte” dell’affabulazione: una raccolta di soggetti individuati dagli inviati della trasmissione, nell’arco dei 25 anni di messa in onda. Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, sia di chi ha subìto ingiustizie che di chi le ha ideate, indagini delle forze dell’ordine e ricostruzioni dei fatti, lo speciale ripercorre, dal 1998 a oggi, le vicende che hanno più colpito l’attenzione, occupando le pagine di cronaca nazionale, che hanno dato il via a inchieste giudiziarie e che hanno suscitato più reazioni. Dal “re della truffa” arrestato nel 2018 ai ladri di monopattini di questi giorni a chi ha frodato finanziariamente per uno stile di vita al di sopra delle proprie possibilità, tutti impostori che, il più delle volte, colti sul fatto, non solo hanno continuato a negare, ma sono andati avanti nella ricerca del prossimo malcapitato. Nella serata saranno raccontati i raggiri più incredibili, potenziali o portati a compimento, di fronte ai quali si sono trovati molti degli inviati in questi anni, ma anche soggetti il cui operato presenta delle possibili anomalie che meritano approfondimento. Infine, si cercherà di fare un passo in avanti con l’intento di capire le motivazioni di questo modo di agire. A commentare con Giulio Golia comportamenti e atteggiamenti dei furbetti la criminologa Anna Maria Giannini, direttrice del servizio di Psicologia Forense dell’Università “La Sapienza” di Roma”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “La scuola più bella del mondo”; su Rai4 alle 21.20 “Barely Lethal – 16 anni e spia”; su La5 alle 21.05 “Le regole del caos” e su Iris alle 21.10 “Room”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Un ballo in maschera (Gustavo III)” di Verdi. Direttore Roberto Abbado, regia Jacopo Spirei dal progetto di Graham Vick. Tra il cast: Piero Pretti, Anna Pirozzi, Amartuvshin Enkhbat, Anna Maria Chiuri. Filarmonica Arturo Toscanini, Coro Teatro Regio di Parma, Maestro Coro Martino Faggiani.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Miss Murple”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset