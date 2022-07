Lo compro o non lo compro? Il “Cost Per Wear” è la risposta

Sono passate ormai 2 settimane dall’inizio dei saldi estivi ed una buona parte degli italiani si sono già precipitati nei negozi alla ricerca di capi di ogni genere da acquistare per poter infoltire il proprio armadio. I saldi, se da un lato comportano un grande risparmio, dall’altro inducono spesso il consumatore ad acquistare in grande quantità anche capi di abbigliamento che nelle migliori delle ipotesi verranno utilizzati forse 5 volte per poi esser dimenticati per sempre nel guardaroba. È alla base di questo comportamento che nasce il principio di Cost Per Wear.

Cos’è il CPW?

Con la sigla CPW (Cost Per Wear) si indica il risultato del rapporto tra il costo sostenuto per l’acquisto di un capo di abbigliamento ed il numero di volte che il capo è stato indossato.

Ipotizzando di acquistare una T-shirt a 50 euro e poi indossarla per 10 volte, il CPW sarà quindi di 5 euro.

Si tratta di un indicatore che permette innanzitutto di capire in concreto quanto effettivamente costa un capo in relazione al reale utilizzo che ne facciamo. In secondo luogo ci fa riflettere su quanto, in buona parte dei casi, i prodotti di minor qualità e talvolta meno costosi abbiano un CPW maggiore poiché utilizzati di meno.

Fattori che influenzano il CPW

1.Durabilità e qualità

La qualità del prodotto, che nella maggior parte dei casi comporta un prezzo di acquisto maggiore, influisce notevolmente sul cost per wear. Pertanto sono da preferire le fibre naturali come cotone, lana e lino che hanno un qualità e durabilità superiore alle fibre sintetiche.

2.Quanto è alla moda ?

Prendiamo l’esempio dei pantaloni “low waist” (cavallo basso). Quasi sicuramente ognuno di noi avrà nell’armadio un paio di jeans di questo tipo che ha utilizzato finché alla moda per poi scartarli perché non più di tendenza. Questo è un esempio di come un capo, una volta passato di moda, non venga più utilizzato aumentando notevolmente il suo CPW.

Nel febbraio del 2021 il Parlamento europeo ha pubblicato un report che evidenzia come, negli ultimi 25 anni, i cittadini dell’UE abbiano peggiorato le loro abitudini d’acquisto in quanto:

– acquistano in media il 40% in più di indumenti rispetto agli anni passati

– mediamente i capi vengono indossati il 50% in meno delle volte

Ad alimentare questi numeri in costante crescita ci sono anche i marchi più noti di fast fashion, uno su tutti Shein, che vendendo grandi quantità di prodotti a prezzi sempre più bassi invogliano i consumatori ad acquistare prodotti di bassa qualità ed “usa e getta”.

L’impatto ambientale dell’industria della moda

Compriamo di più e indossiamo di meno, se sommiamo a questi dati il fatto che, a livello mondiale, gli abiti vengono riciclati per meno dell’uno per cento, capiamo l’entità e le dimensioni dell’inquinamento dettato da come ci vestiamo quotidianamente.

Nel 2017, il parlamento europeo ha dichiarato che l’industria della moda è responsabile del 10% delle emissioni globali di gas serra, più del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme.

Il Cost Per Wear è un concetto tanto semplice quanto utile ad ognuno di noi per fare acquisti più razionali ed ecologicamente più responsabili.