Giorni decisivi per il futuro del governo, Misiani: “Serve assunzione di responsabilità di tutti, M5S compreso”

Sono giorni, se non attimi, decisivi per il futuro del governo: da venerdì, quando il premier Mario Draghi ha deciso di rimettere il proprio mandato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato tutto un susseguirsi di dichiarazioni e prese di posizione di ogni singolo partito, tra chi ha scelto che resterà comunque al fianco dell’ex numero uno della Banca Centrale Europea, chi vuole che lo stesso dia delle certezze e chi infine chiede che si vada subito al voto.

Mattarella ha scelto di rifiutare le dimissioni del presidente del Consiglio, rimandandolo alla Camere: Draghi vi si presenterà mercoledì, snodo fondamentale per comprendere gli orizzonti politici brevissimo termine del nostro Paese.

Ad aprire, polemicamente, la giornata di domenica 17 luglio è stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che su Twitter ha tuonato: “Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perchè in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo”.

Ed è stata sempre Meloni, qualche ora più tardi, a dare virtualmente una tirata d’orecchie ai sindaci (tra i quali anche quello di Bergamo Giorgio Gori) che nelle ultime ore si sono spesi in favore del premier Draghi e di un suo ripensamento: “Mi chiedo se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri, Sala, Nardella o da altri sindaci e presidenti di Regione che si sono espressi in questo senso, condividano l’appello perché un governo e un Parlamento distanti ormai anni luce dall’Italia reale vadano avanti imperterriti, condannando questa Nazione all’immobilismo solo per garantire lo stipendio dei parlamentari e la sinistra al governo. E, indipendentemente da chi li ha votati, mi chiedo se sia corretto che questi sindaci e governatori che rappresentano tutti i cittadini che amministrano, anche quelli che la pensano diversamente, usino le Istituzioni così, senza pudore, come se fossero sezioni di partito. La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia a fare paura”.

Nel frattempo, secondo quanto riferito dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo che l’ha coordinata insieme al collega di Firenze Dario Nardella, l’iniziativa della lettera aperta a Mario Draghi avrebbe superato quota mille sottoscrizioni.

E mentre nel centrodestra Matteo Salvini (Lega) e Silvio Berlusconi (Forza Italia) si sono incontrati in Sardegna per trovare una linea comune da tenere, all’interno del Movimento 5 Stelle sono sempre di più i parlamentari che si stanno smarcando dalla linea dettata da Giuseppe Conte: durante l’assemblea fiume in corso domenica, il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D’Incà ha chiesto una tregua per non mettere in difficoltà l’esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e quindi per il bene del Paese.

Sarebbero circa una trentina i rappresentanti del M5S pronti a votare la fiducia a Draghi nella giornata di mercoledì: tra loro anche Rosalba Cimino e Azzurra Cancelleri.

Sugli sviluppi della crisi di governo, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha convocato per martedì alle 21.30 l’assemblea dei deputati e dei senatori dem. Tra loro ci sarà anche il bergamasco Antonio Misiani (viceministro dell’Economia e delle Finanze), che domenica in un videomessaggio ha chiarito la propria posizione e rivolto un appello: “L’ultima cosa che serve agli italiani è una crisi di governo in piena estate, che bloccherebbe misure fondamentali per il Paese. Per evitarla servono due cose: primo un patto chiaro sulle scelte da assumere entro la fine della legislatura; secondo un’assunzione piena di responsabilità da parte di tutte le forze di maggioranza, a partire dal Movimento 5 Stelle”.