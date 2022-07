Il centro di alta pressione tra le Isole Britanniche e l’Olanda continua ad estendere la sua influenza sulla regione Padano-alpina e sull’Italia. Così, i sistemi nuvolosi oceanici continuano ad essere pilotati verso i Balcani, lambendo le Venezie. Ne consegue, quindi, una fase assolata, molto calda ed essenzialmente senza piogge almeno fino a giovedì.

Questa l’analisi dell’evoluzione meteorologica del Centro Meteo Lombardo, con le previsioni a breve termine a cura di Massimo Mazzoleni.

Domenica 17 luglio 2022

Tempo Previsto: Dal mattino su tutta la Lombardia in parte nuvoloso o nuvoloso con moderati addensamenti specie lungo la fascia prealpina, mentre verso metà giornata schiarite assolate più frequenti: qualche rovescio isolato in particolare sulla fascia pedemontana dal Verbano alle Valli Bresciane. Dal meriggio fino a sera su Appennino Pavese, Valchiavenna, Valtellina, Province prealpine (dall’alto Verbano alla Valle Camonica) in parte nuvoloso con temporanei addensamenti cumuliformi: non escluso qualche breve rovescio o colpo di tuono fino al tramonto. Per contro sul resto della Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi medio-alte.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 21/24°C, fino a 26°C nei grandi centri urbani; valori massimi stazionari e compresi tra 32/34°C, fino a 35/36°C su Bassa Padana.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze sostenute a tratti vento moderato dal settore EST.

Lunedì 18 luglio 2022

Tempo Previsto: Nottetempo ed al mattino su Valtellina, Vachiavenna e fascia prealpina dall’alto Verbano all’alto Garda in parte nuvoloso con temporanei addensamenti, mentre sulla pianura lombarda e sull’Oltrepò Pavese quasi sereno e solo qualche modesta nube a media ed alta quota. Dal meriggio fino a sera su Valtellina, Valli Orobiche, Valli Bresciane ed alto Garda in parte nuvoloso con temporanei addensamenti cumuliformi: qualche breve rovescio o colpo di tuono su alta Valtellina, Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia. Per contro sul resto della Lombardia sereno o quasi sereno e solo qualche annuvolamento di poco conto.

Temperature: valori minimi stazionari e compresi tra 21/24°C, fino a 26°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 32/34°C, fino a 36°C su Bassa Padana.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze sostenute di notte ed a sera da ENE, nelle ore diurne da ESE.

Martedì 19 luglio 2022

Tempo Previsto: Di notte ed al mattino su Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina dall’alto Verbano alle Valli Bresciane poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con modesti annuvolamenti, mentre sul resto della regione sereno o quasi sereno e solo qualche innocua nube in altitudine: non sono attese precipitazioni. Dal meriggio su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con modesta attività cumulifome lungo Alpi e Prealpi. Qualche addensamento più importante con lieve rischio di rovesci su alta Valtellina ed alta Valle Camonica. In serata su Valtellina, Valchiavenna e Lombardia Ovest in parte nuvoloso o a tratti velato per il frequente passaggio di nubi medio-alte, mentre su Lombardia Est poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con alcuni annuvolamenti in altitudine solo dall’imbrunire.

Temperature: valori minimi quasi stazionari e compresi tra 20/23°C, fino a 25°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 33/35°C, fino a 36/37°C su Bassa Padana.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze sostenute dal settore EST, tendenti a ruotare al settore SUD nelle ore più calde.