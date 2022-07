Villa d’Ogna. Ha perso improvvisamente il controllo della propria auto, sfondando li parapetto in cemento che costeggia la provinciale 49 e finendo nelle acque di un canale.

L’incidente attorno alle 8 di domenica 17 luglio ha visto protagonista un anziano di 86 anni che è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII, giudicato dai medici con un codice giallo.

A dare l’allarme erano stati alcuni passanti, che hanno notato la vettura, che viaggiava in direzione Ardesio, finire nel canale: sono stati loro, in una prima fase, ad aiutare l’uomo ad uscirvi, in attesa dell’arrivo del personale inviato sul posto dal numero unico d’emergenza 112.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Clusone, con la squadra del nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) e con una gru della centrale di Bergamo.

A loro il compito di recuperare l’auto, una piccola 4×4: dopo aver abbassato il livello del canale, l’hanno agganciata a una corda e sollevata con l’ausilio della gru.