A San Pellegrino nasce l’hotel didattico, tra cura delle fragilità e integrazione dei ragazzi disabili

San Pellegrino Terme. Un hotel didattico, dove gli studenti possano fare esperienza diretta delle materie apprese, ma che guardi anche all’inclusione e a un’integrazione sempre più capillare con il territorio. Questo il progetto comune che l’Istituto Superiore di San Pellegrino e la Cooperativa Sociale In Cammino hanno formalizzato sabato 16 luglio, con la firma della Convenzione, propedeutica all’avvio del progetto, previsto con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Un progetto realizzato all’interno dell’Hotel Moderno, in piazza San Francesco a San Pellegrino, che già da qualche anno ospita, nel periodo invernale, il convitto femminile dell’Alberghiero. “Hotel Moderno, sentirsi accolti è un progetto nato a partire dal Patto di Comunità, siglato con il Comune di San Pellegrino, l’Istituto Superiore, la Parrocchia ed altre realtà del territorio per realizzare progetti a favore degli studenti – spiega il dirigente scolastico Giovanna Leidi – dove centrali sono il rafforzamento della didattica scolastica, ma anche la cura delle fragilità e l’integrazione con ragazzi diversamente abili, impegnati anche loro in maniera attiva nel progetto”.

L’edificio, lo scorso 31 maggio, è stato acquistato dalla Cooperativa In Cammino, con l’idea di poter realizzare all’interno possibili esperienze virtuose per i ragazzi del paese, ma non solo. “Avevamo già l’idea di una struttura di accoglienza diffusa da realizzare con i ragazzi del Convitto, poi la pandemia ha bloccato tutto – spiega Danila Beato, presidente della Cooperativa In Cammino – adesso finalmente, dopo l’acquisto della struttura, iniziamo a sistemare bar e sala ristorante.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il bar dovrebbe essere subito attivo, mentre cucina e sala verranno utilizzate in un secondo momento. Sarà un esperimento di comunità, dove gli studenti, accompagnati dai propri docenti e dal personale dell’albergo, entreranno da subito in contatto con il mondo del lavoro e con i clienti. Desideriamo aiutare i ragazzi, soprattutto in questa valle destinata all’abbandono, immaginando un futuro diverso per loro”.

Il progetto vedrà protagonisti, durante il mattino, i ragazzi del biennio in particolare. Studenti che si occuperanno in prima persona della gestione del bar, della reception e della cucina, seguiti dai docenti e dal personale della struttura (gestito dalla cooperativa). L’Hotel Moderno continuerà poi ad ospitare gli alloggi del convitto femminile ed un piccolo spazio di accoglienza: prosegue in questo senso l’accordo con la Provincia, che mette a disposizione i posti letto per gli studenti, mentre il personale del convitto è gestito a livello statale.

“L’hotel didattico offrirà un’ulteriore possibilità agli studenti all’Istituto Superiore – spiega Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino – Ampliando la proposta complessiva della scuola superiore, si potranno attrarre ancora i ragazzi nella scelta dell’istituto di San Pellegrino e aumenteranno anche le possibilità di un possibile futuro professionale in Valbrembana”.

Si prospetta quindi una nuova rinascita per la struttura, grazie a questa convenzione (di durata triennale) che mira a un coinvolgimento attivo degli studenti per mantenere il convitto, facendoli confrontare con esperienze sul campo, per integrare sempre più l’istituto con il territorio.