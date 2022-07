Scomparso un anno fa da Torino, il fratello lo cerca a Bergamo: “Marco, fatti vivo”

Seriate. Lo ha visto suo cugino Roberto lo scorso 15 giugno, era su un furgone da lavoro insieme ad altre tre persone, a Settimo Torinese. Un fatto che rincuora i familiari di Marco Nenna, che da più di un anno non hanno sue notizie e vorrebbero riabbracciarlo.

Hanno fatto di tutto per trovarlo, contattato le forze dell’ordine, le associazioni, la trasmissione “Chi l’ha visto?” e Bergamonews. Perché Marco, 50enne residente a Torino ma di fatto senza fissa dimora, l’ultima volta che ha ritirato il reddito di cittadinanza lo ha fatto alle Poste di Seriate. Quindi suo fratello Matteo ha esteso le ricerche, purtroppo senza successo, anche nella provincia di Bergamo.

“Secondo me, visto che Marco è una persona molto devota, potrebbe risiede in una comunità religiosa della Bergamasca. E poi il furgone sul quale l’ha visto mio cugino stava andando verso l’autostrada, in direzione Milano, quindi potrebbe trovarsi nella vostra provincia”, spiega al telefono Matteo Nenna.

Ma è sicuro che su quel mezzo da lavoro ci fosse proprio Marco?

“Sì perché ha anche salutato nostro cugino. Lui stava attraversando la strada, il furgone ha rallentato e Marco gli ha detto “Ciao Roberto!” ed ha allungato la mano fuori da finestrino. Lui gli ha risposto, poi il mezzo ha proseguito la sua corsa. Roberto non sapeva che stavo cercando mio fratello, non abbiamo voluto informare i parenti della sua scomparsa. Ma ora me ne pento, perché magari avrebbe potuto prendere il numero di targa, chiedergli di fermarsi e di contattarci per farci sapere che sta bene”.

Matteo vuole lanciare un appello a Marco: “Voglio chiedergli di farsi vivo, di farci una telefonata. I nostri genitori sono anziani e sono preoccupati, vorrebbero rivederlo o anche solo sentire la sua voce, parlargli. Io voglio dirgli che è tutto sistemato, che la causa che aveva in corso si è risolta bene, non deve temere nulla. Se poi si vuole fare la sua vita lontano da noi non c’è problema, ma non sapere più nulla di lui ci fa soffrire”.

Prima di decidere di non farsi più vivo, Marco aveva avuto una discussione con la sua famiglia che, da quel giorno, non ha smesso di cercarlo. “Ha disattivato il telefono ma credo che abbia cambiato numero perché lui senza cellulare non riusciva a stare – dice il fratello -. A suo nome non risulta nessun contratto con nessun operatore, forse ha fatto intestare il nuovo numero a un’altra persona”.

Matteo Nenna chiede a chiunque riconosca suo fratello o a chi abbia un qualche rapporto con lui di contattarlo al numero 348.1057874 o di avvisare il 112.