Quando la street art incontra lo sport: i campi da gioco diventano capolavori

Possono lo sport e la street art fondersi per riqualificare aree di città e paesi? Sicuramente sì! Moltissimi sono gli esempi esteri di riqualificazione apportati da interventi artistici, ma la provincia di Bergamo non è da meno. Grazie all’idea di StreetArtBall, oggi si contano già sette campi di street basket reinventati a “tele” per ospitare opere d’arte di famosi street artists, rendendoci la provincia italiana con più campetti di basket con riqualificazioni artistiche.

StreetArtBall project muove i primi passi nella primavera 2020 e, ad oggi, non si è stancato di dare un tocco di colore a campetti di basket in giro per molte città. L’intento e la finalità, su cui si basa tale intervento, è quello di abbellire aree con poco appeal per creare nuovi spazi ideali per invogliare situazioni di convivialità tra persone aventi anche interessi che, apparentemente, sembrano lontanissimi come la street art e lo street basket. Questi ultimi, se ad un primo sguardo sembrano essere incompatibili, sono invece più vicini di quanto si creda: entrambe sono valvole di sfogo, danno possibilità di espressione in una modalità estremamente libera, senza vincoli e rigidi schemi, ed inoltre, le modalità di apprendimento e di miglioramento, in entrambi i campi di interesse, sono strettamente legati alla comunità che si crea intorno al luogo.

Gli interventi dello StreetArtBall project non si limitano alla sola riqualificazione dell’area attraverso apporti artistici ma mirano a creare, ancora una volta, un’arte e un’azione partecipata dove, in progetti come Casnigo, Gorle, Scanzorosciate e Ciserano, la popolazione ha collaborato attivamente con l’artista nella fase ideativa e di realizzazione manuale dell’opera. Si è quindi creato una sorta di happening artistico, dove il risultato permane in un “museo” all’aria aperta, disponibile a tutti. É questa la grande forza della street art così come di tutte quelle innovative forme d’arte, Land Art in primis, che intervengono sul territorio lasciando un segno tangibile della riflessione artistica.

E tale impronta è stata recepita forte e chiara dai paesi che ospitano tali opere. Il risultato ha creato, in tutti i casi, un grande e positivo stupore da parte della popolazione, grazie al forte impatto artistico che sicuramente questi campetti hanno vedendoli da vivo, anche agli occhi di un non-giocatore/giocatrice di basket!

Nello specifico, oltre a Bergamo, anche Gorle, Valtrighe, Casnigo, Treviglio, Scanzorosciate e Ciserano sono i paesi della Bergamasca che ospitano le opere dei cinque street artist dal linguaggio personalissimo, che hanno saputo dialogare con la comunità e riassumere al meglio le storie, spesso legate al periodo iniziato nel marzo 2020, i valori e i simboli iconografici cari alla popolazione.

– Gorle, Fabio Petani: Carbon Dioxide & Calathea Makoyana è il primo intervento dello StreetArtBall project in cui la Calathea, pianta che purifica l’aria, identifica bene il sentimento comune di rinascita a seguito del primo periodo di lockdown.

– Valtrighe, Manu Invisible: l’artista sardo rompe idealmente lo schermo-campo creando delle crepe in cui si auspica una ripartenza del mondo post Covid-19.

– Casnigo, Ale Senso: sicuramente il campo dedicato a Emiliano Perani è l’opera in cui il senso di comunità è più forte. Al centro della scena, dei palazzi formano la scritta Emi, incorniciati da due pesci, simbolo giapponese di coraggio e perseveranza.

– Treviglio, Giulio Vesprini: in Horizon l’artista riporta, attraverso colore, forme astratte e linee schematiche, la sua analisi del paesaggio bergamasco.

– Le opere di Paolo Baraldi: Bergamo, Scanzorosciate e Ciserano. La prima opera realizzata da Il Baro è a Il Pilo, cuore della community di basket bergamasco. Le opere di Scanzorosciate e di Ciserano, invece, sono simbolo del sostegno dalle comunità locali al progetto StreetArtBall. Nello specifico gli alunni delle classi 3^A e 3^B della Scuola Secondaria Sandro Pertini di Ciserano hanno partecipato al momento ideativo e di realizzazione dell’opera, a contatto diretto con l’artista.

Ora resta solo attendere le prossime mosse dello StreetArtBall Project che, sicuramente, non tarderanno ad arrivare!

Chi è interessato a riqualificare il proprio campo può inviare una mail a hello@pilo-agency.com