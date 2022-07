L’Atalanta pensa a rinforzare l’attacco: sale il nome di Pinamonti

Bergamo. Aldilà di quelle che saranno le eventuali uscite, una delle esigenze emerse dalle rotazioni di Gian Piero Gasperini nelle amichevoli sembra essere quella di una punta che possa far rifiatare Zapata, un uomo d’area che possa lavorare di fisico e avere gol nei piedi. Da lì l’assalto ad Andrea Pinamonti, che negli ultimi giorni sembra essere emerso come l’obiettivo numero uno per completare il reparto.

Il classe 1999 è in uscita dall’Inter, dove è chiuso dalla presenza di Lukaku, Dzeko, Lautaro e Correa, ed è cercato anche dal Monza, oltre che dal Sassuolo, aggiuntosi alla corsa nell’eventualità di una cessione di Scamacca. Il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi di un prestito a determinate condizioni. Una trattativa con l’Atalanta sarebbe già ben avviata.

Ex nazionale Under 21, è stato convocato anche da Roberto Mancini in Nazionale maggiore per lo stage che si è tenuto lo scorso maggio. In passato ha giocato con l’azzurro sostanzialmente ad ogni livello, portando spesso la fascia di capitano al braccio.

Viene da una stagione da 13 reti in prestito all’Empoli, è il suo miglior bottino in massima serie: negli scorsi prestiti con Frosinone e Genoa si è fermato solo a 5, mentre nel 2020/21 è rimasto in nerazzurro arrivando anche alla vittoria dello Scudetto, bissando il titolo del 2017 che aveva vinto in Primavera, segnando 17 reti complessive, compresa una rete in finale con la Fiorentina.

Prima punta dotata di fisico e senso del gol, nelle ultime stagioni ha agito sia da unica punta insieme a giocatori di rifinitura, fungendo da unico finalizzatore, ma anche in coppa con un altro attaccante di peso.

Per Gasperini si tratterebbe di un giocatore funzionale sia come spalla di Zapata, soprattutto a partita in corso, che come sostituto qualora il colombiano avesse bisogno di rifiatare. L’età è dalla sua: il nativo di Cles ha compiuto a maggio 23 anni e sta entrando nella fase topica della sua carriera, inoltre non rappresenterebbe un peso per le liste dato che si aggiungerebbe a Zappacosta tra gli ‘italiani’.