La fabbrica del mondo, Serafino o Superman & Lois? La tv del 16 luglio

Per la prima serata in tv, sabato 16 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, il talent condotto da Antonella Clerici. Uno show per tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Guinness – Lo show dei record”

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “La fabbrica del mondo”. Una serie originale che unisce la narrazione teatrale con il pubblico presente, alla divulgazione scientifica, al racconto cinematografico, alle conversazioni con voci autorevoli della scienza, dell’economia, della letteratura che denunciano il disastro verso il quale siamo lanciati, restando però inascoltate. Domande, storie, testimonianze per raccontare il mondo contemporaneo su temi come l’energia, la crisi ambientale, il saccheggio delle risorse naturali e il cambiamento climatico, l’evoluzione della specie e delle tecnologie.

Ad accompagnare i telespettatori saranno Marco Paolini e Telmo Pievani.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La follia viene dal passato – Sinister Sister”; su Rete4 alle 21.25 “Serafino”; su Italia1 alle 21.20 “Superman & Lois”; e su La7 alle 21.15 “L’uomo della pioggia”. Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Grand isle”; su La5 alle 21.05 “Marie is on fire – Un amore in fiamme”; su Iris alle 20.55 “L’amore criminale” e su Italia2 alle 21.10 “Scream 2”.

Su Rai5 alle 21.15 “Visioni” ci accompagna dentro al Teatro greco di Siracusa attraverso le voci dei protagonisti della 57° edizione e dietro le quinte, dove il teatro si veste per andare in scena. Con la partecipazione delle maestranze e di Antonio Calbi e Caterina Carpinato.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Festivalbar 2002”.

