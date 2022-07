Cercheremo refrigerio per tutto il weekend e oltre, lo suggeriscono anche le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo, a cura di Massimo Mazzoleni.

ANALISI SINOTTICA

Il vasto campo di alta pressione con centro sulle Isole Britanniche continua ad estendere la sua influenza sulla regione Padano-alpina e sull’Italia.

Le correnti sull’Europa centrale pilotano, così, i sistemi nuvolosi oceanici verso i Balcani, lambendo le Venezie.

Ne consegue, quindi, una fase assolata, molto calda ed essenzialmente senza piogge almeno fino a metà della prossima settimana.

Sabato 16 luglio 2022



Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Oltrepò Pavese, Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina (dal Verbano al Garda) in parte nuvoloso con temporanei addensamenti di nubi basse, mentre su tutta la pianura quasi sereno o poco nuvoloso e solo modesti annuvolamenti. In generale asciutto.

Dal meriggio fino a sera su Valtellina, alto Lario, Valli Orobiche e Valle Camonica in parte nuvoloso con temporanei addensamenti, mentre sul resto della Lombardia quasi sereno e solo passaggi di nubi in altitudine e qualche cumulo di bel tempo. Qualche raro rovescio pomeridiano su alta Val Seriana, Val di Scalve e Valle Camonica.

Temperature: valori MIN stazionari e compresi tra 20/23°C, fino a 25°C nei grandi centri urbani.

valori MAX quasi stazionari e compresi tra 32/35°C, fino a 36/37°C su Bassa Padana.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze tra deboli e sostenute: fino all’alba dall’OVEST, in seguito dal settore SE.

Domenica 17 luglio 2022

Tempo Previsto: Di notte ed al mattino su Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina (da alto Verbano ad alto Garda) in parte nuvoloso con temporanei addensamenti specie nella notte ed al mattino presto: forse qualche raro piovasco a ridosso delle Prealpi tra il Verbano ed il Bergamasco.

Dal meriggio su Valtellina, Alte Orobie, Valli Bresciane ed Appennino Pavese/Piacentino poco nuvoloso o in parte nuvoloso: occasionali rovesci e rari colpi di tuono su alta Val Seriana, Val di Scalve, alta Valle Camonica, alta Valle Staffora ed alta Val Trebbia; sul resto della Lombardia quasi sereno con modesti passaggi di nubi medio-alte e qualche cumulo di bel tempo.

Temperature: valori MIN quasi stazionari e compresi tra 19/22°C, fino a 24°C nei grandi centri urbani.

valori MAX in lieve flessione e compresi tra 31/34°C, fino a 35/36°C su Bassa Padana.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze sostenute o a tratti vento moderato da ESE.

Lunedì 18 luglio 2022

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo parziali addensamenti mattutini tra pedemontana e fascia prealpina occidentale, nonché la formazione di modeste nubi cumuliformi diurne sui rilievi, ma in un contesto di assenza di precipitazioni.

Temperature: valori MIN stazionari e compresi tra 19/22°C, fino a 24°C nei grandi centri urbani.

valori MAX stazionari e compresi tra 31/34°C, fino a 35/36°C su Bassa Padana.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze deboli da ESE.