Un mese al lavoro con la Polizia per una studentessa 22enne dell’Unibg

Bergamo. Si è concluso nei giorni scorsi il primo tirocinio formativo alla Questura di Bergamo, riservato agli studenti del quarto anno del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Bergamo nell’ambito della convenzione sottoscritta nell’ottobre 2021 in base all’”Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e la Questura” orobica, in vigore dal luglio 2021.

La Convezione tende a favorire la cultura amministrativa e della sicurezza e muove dal convincimento condiviso dell’opportunità di favorire l’incontro tra l’attività didattico formativa svolta dall’Università con il mondo del lavoro, instaurando e sviluppando adeguate forme di collaborazione e d’intesa per consentire il raccordo tra l’attività di formazione giuridica svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza e l’attività di cura dell’interesse pubblico svolta dalla Questura della Polizia di Stato. I due attori pubblici hanno concordato, altresì, sull’opportunità che l’esperienza formativa degli studenti possa arricchirsi di esperienze pratiche, così che possano essere agevolate le loro scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione.

La studentessa bergamasca, 22 anni, ha terminato brillantemente le 150 ore di tirocinio, iniziate il 16 maggio scorso con il saluto del Questore, Stanislao Schimera, e ha affiancato per tre settimane funzionari e operatori della Divisione Anticrimine nello studio e predisposizione dei provvedimenti amministrativi in materia di Misure di Prevenzione e dei relativi contenziosi amministrativi, nonché gli specialisti della Polizia Scientifica nella attività tecnico-scientifica; due settimane sono state dedicate alla materia delle licenze ed autorizzazioni di Polizia di competenza del Questore ed altre due all’esame pratico della disciplina dell’ingresso e soggiorno degli stranieri, con la costante presenza della tirocinante nel front e back office dell’Ufficio Immigrazione di via Noli. La tirocinante ha avuto modo di approfondire l’organizzazione e di visitare tutti gli Uffici della Questura, compreso il Commissariato di di Treviglio.

“Siamo contenti di aver dato l’opportunità a questa giovane e brillante studentessa bergamasca di conoscere da vicino la quotidiana attività svolta presso i nostri uffici, permettendole di apprezzare le diverse sfaccettature giuridiche di quello che mi piace definire “il lavoro più bello del mondo”: così il Vicario del Questore, Delia Bucarelli, referente del progetto, che ha potuto personalmente apprezzare l’impegno della tirocinante, concludendo che “è stata un’occasione anche per i nostri collaboratori di mettersi in discussione e respirare una ventata di freschezza e novità. Spero che altri studenti, motivati dalla positiva esperienza della loro collega, possano avanzare istanza di tirocinio presso i nostri uffici di via Noli”.

Il professor Corrado Del Bò, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo, ha commentato l’apprezzamento manifestato dalla Questura: “sono lieto che anche la Questura di Bergamo abbia apprezzato il valore degli studenti del nostro dipartimento. Consideriamo il tirocinio un’esperienza ad alto valore formativo che completa e arricchisce la formazione universitaria dei nostri studenti, facendo loro apprezzare l’utilità di quanto appreso in aula in ambiti di primaria importanza quali la sicurezza dei cittadini”.