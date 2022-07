"Un borgo di... vino", a Valtorta alla scoperta dei sapori della Valle Brembana

Valtorta. Sabato 16 luglio “Un borgo di…vino” accompagnerà alla scoperta di un gioiello dell’Alta Valle Brembana, ricco di storia, arte e tradizioni, tanto da essere un Ecomuseo a cielo aperto: Valtorta.

Un percorso eno-gastronomico dedicato ai migliori prodotti della Valle Brembana in abbinamento ai vini della bergamasca, alla scoperta di Valtorta, paese ricco di storia, arte e tradizioni.

Qualità è la parola d’ordine di “Un borgo di…vino”, evento che valorizza le eccellenze del territorio. In una location d’eccezione infatti, potrete gustare i vini bergamaschi presentati direttamente delle aziende di produzione e i prodotti della Valle Brembana illustrati dai singoli produttori, scoprirete il borgo di Valtorta con la sua Latteria, dove prendono vita produzioni d’eccellenza quali il Formai de Mut dell’Alta valle Brembana DOP, lo Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche e l’Agrì di Valtorta (entrambe presidi Slow Food).

L’EVENTO

Un tuffo nei sapori del territorio passeggiando alla scoperta dell’abitato di Valtorta, senza particolari difficoltà né pericoli, scoprendo luoghi caratteristici e storici. Sul percorso, molto semplice e che si affronta in totale autonomia dalle 16,30 alle 19,30, i partecipanti potranno incontrare postazioni dove gustare un assaggio locale e un vino bergamasco con i produttori vinicoli pronti a presentare i loro vini e proporre l’abbinamento migliore, tappa da non perdere sarà quella della Latteria di Valtorta, dove i partecipanti troveranno i formaggi principi del territorio insieme ad un buon Valcalepio.

Le tappe si troveranno in luoghi caratteristici e storici: Il Mulino e Segheria idraulica di tipo veneziano, in funzione per l’occasione, il Museo etnografico, il cuore di questo viaggio nel passato, che ha sede nella ex casa della pretura di epoca medievale, l’Oasi del Bolgià, dove il ponte in pietra di epoca medievale che conduce ad un mulino, un maglio e una fucina recuperati e riportati all’ambiente originario, case storiche, aperte solo per l’occasione dell’evento e luoghi sacri come l’Antica Chiesa di Sant’Antonio Abate alla Torre, risalente alla metà del ‘300.

E’ consigliabile prenotare la partecipazione al percorso via email a info@altobrembo.it oppure al numero 348.1842781.

Per maggiori informazioni: www.altobrembo.it