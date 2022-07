Sole e caldo non danno tregua, temperature in aumento

Ancora caldo a Bergamo e provincia e a raccontarcelo è Massimo Mazzoleni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore di questo venerdì 15 luglio.

Tempo Previsto: Di notte ed al mattino sereno o poco nuvoloso e solo modesti annuvolamenti dal tardo mattino; sul resto della Lombardia sereno o quasi sereno e solo nubi di poco conto. Sempre asciutto.

Dal meriggio fino a sera su Valtellina, alte Orobie, Valle Camonica, Bresciano e Garda in parte nuvoloso con temporanei addensamenti e qualche raro rovescio pomeridiano, mentre sul resto della Lombardia quasi sereno e solo modesti cumuli di bel tempo.

Temperature: valori MIN in lieve aumento e compresi tra 20/23°C, fino a 25°C nei grandi centri urbani.

valori MAX in lieve aumento e compresi tra 33/36°C, fino a 37/38°C su Bassa Padana.

Venti: al piano fino all’alba brezze per lo più deboli dal settore OVEST, in seguito brezze sostenute o a tratti vento moderato dal settore SW