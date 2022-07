L’azienda bergamasca ha inaugurato il proprio temporary store nel cuore di Parigi: per Santini una vetrina prestigiosa per presentare al pubblico francese le collezioni dedicate al Tour de France e le numerose linee di abbigliamento che il brand realizza per il 2022.

Apre a Parigi, nella prestigiosa zona Madeleine e a due passi da Les Champs Elysées, un temporary store Santini dove il pubblico potrà scoprire e acquistare i capi dell’azienda bergamasca dedicati al Tour de France, la prestigiosa collezione Maillot Jaune, e tutte le collezioni Santini 2022.

Un’operazione che segna la proficua e ricca collaborazione tra Santini e il Tour de France, e che porta un po’ d’Italia nel cuore pulsante di Parigi: lo store sarà infatti collocato tra le vie della moda della capitale francese.

Numerose le collezioni esposte: dai kit dedicati ad alcune tappe del Tour de France, alle repliche dell’iconica Maglia Gialla e delle altre leader jersey della Grande Boucle, passando per le collezioni estive e invernali, la linea Gravel, le repliche dei completi in dotazione alla Trek-Segafredo, la linea UCI e i capi dedicati alle atmosfere epiche dell’Eroica.

Brillerà inoltre la nuova linea Maillot Jaune, realizzata da Santini in collaborazione con A.S.O., che celebra l’unicità del Tour de France e l’amore per il ciclismo.

Il temporary store Santini a Parigi resterà aperto dal 14 al 24 luglio.