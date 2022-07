La stoccata di Gollini: “Via dall’Atalanta per problemi con una persona”

Bergamo. Con il trasferimento in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, Pierluigi Gollini ha detto per la seconda volta “arrivederci” a Bergamo e all’Atalanta. La scorsa estate si era diretto a Londra, destinazione Tottenham, ma senza guadagnarsi la conferma dopo una stagione da secondo. Quest’anno la destinazione è in Serie A, con altre ambizioni in termini di minutaggio.

Nella tarda mattinata di venerdì il classe 1995 si è presentato in conferenza stampa, svelando il suo numero di maglia (ancora il 95, come il suo anno di nascita) e rilasciando le prime dichiarazioni ufficiali.

Già al suo arrivo a Firenze per le visite mediche Gollini aveva parlato di “sassolini da togliersi dalle scarpe” in modo provocatorio, probabilmente riferendosi ai suoi recenti trascorsi bergamaschi e alla fine della sua avventura, non serena quanto lo svolgimento negli anni precedenti.

Rispondendo alle domande della stampa, Gollini ha fatto riferimento al rapporto difficile con una persona in particolare, del quale non ha fatto il nome: ”Il mio addio all’Atalanta non è stato una scelta tecnica, ma è stato causato da problemi personali che ho avuto con una persona”, ha tuonato.

“Ciò che ho fatto sul campo non devo spiegarlo – ha proseguito l’ex atalantino – sono il portiere italiano con più presenze nelle competizioni europee negli ultimi anni. Ho fatto tanta esperienza all’Atalanta, porterò sempre nel cuore Bergamo, posso solo ringraziare la famiglia Percassi per l’occasione”.

117 le presenze complessive di Gollini tra il 2017 e il 2021 con la maglia dell’Atalanta, con 143 reti subite e 31 gare chiuse con la porta inviolata. Nel novembre 2019 ha anche fatto il suo esordio in Nazionale.