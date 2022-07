La rivincita delle sfigate, N.C.I.S. e Codice 999? La tv del 15 luglio

Per la prima serata in tv, venerdì 15 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Top Dieci”. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice. Super ospite della quarta serata Zucchero che, nell’intervista con Carlo Conti, racconterà le sue personali top dieci: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dell’amato bluesman italiano, anche grazie ad emozionanti filmati e clip musicali di repertorio che faranno da colonna sonora.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tutto o niente”: l’ex reporter del Navy Herald John Murphy viene trovato morto, avvelenato. Si scopre che stava indagando su una truffa perpetrata dall’amministratore di un’azienda di slot machines.

Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Quarto grado – Le storie. Estate”.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “New Amsterdam”.

La7 alle 21.15 proporrà “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La rivincita delle sfigate”; su Italia1 alle 21.20 “Codice 999”; su Rai4 alle 21.20 “Con Air”; su La5 alle 21.05 “Il mio grosso grasso matrimonio greco 2”; su Iris alle 20.55 “The 33” e su Italia2 alle 21.10 “The bad seed”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio al documentario “Art night – Siamo donne”. Un viaggio nell’arte allegorica e fantasiosa di Niki De Saint-Phalle, autrice dei Tiri, delle Nana e del variopinto Giardino dei Tarocchi a Capalbio.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con mImie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.15 “Big show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

