La biblioteca Angelo Mai resterà aperta tutta estate

Bergamo. Come da tradizione, la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo resterà aperta per tutto il periodo estivo con la sola chiusura dei sabati di luglio e agosto. Dal 18 luglio al 25 agosto è adottato il consueto orario ridotto, che prevede l’accesso alla consultazione dei materiali dalle 8.45 fino alle 14.00.

In considerazione dei positivi riscontri dell’estate 2021, nelle sei settimane di chiusura anticipata delle sale studio, l’Atrio scamozziano rimarrà invece regolarmente aperto fino alle 17.30, per consentire sia la visita alla mostra L’arte della persuasione. La pubblicità nelle riviste tra Otto e Novecento nelle raccolte della Biblioteca Angelo Mai, sia la restituzione e il prestito dei libri, che sarà garantito, nella fascia pomeridiana, soltanto per quelli già prenotati. A partire dal 21 luglio sono inoltre offerte visite guidate gratuite alla mostra allestita nell’Atrio, organizzate ogni giovedì pomeriggio alle 16.30, per partecipare alle quali è suggerita la prenotazione.

L’accesso alla Biblioteca è sempre libero e che l’uso della mascherina all’interno dell’edificio è fortemente raccomandato.

Tutte le informazioni utili sul sito www.bibliotecamai.org.