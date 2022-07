Dalmine. Una storia nella storia, tornata in superficie grazie ai social network che, a distanza di 78 anni, hanno reso possibile un nuovo incontro tra i protagonisti.

In occasione del bombardamento dello stabilimento di Dalmine il 6 luglio 1944, Alberto Sangalli, figlio di Francesco, uno dei sopravvissuti alla tragedia che costò la vita a 278 persone, pubblica su Facebook la storia che il padre gli aveva tante volte raccontato: quel giorno, gli disse, riuscì a salvarsi grazie a una collega che allora aveva 17 anni, Diamante Carminati.

Entrambi impiegati all’Ufficio gestione maestranze della Dalmine, prima che i bombardieri anglo-americani sorvolassero la città Diamante accusò un malore, svenendo o quasi in ufficio. Subito dopo essersi ripresa, chiese ai colleghi se ci fosse qualcuno disposto ad accompagnarla in un luogo dove potesse sdraiarsi. Quel ‘quakcuno’ fu proprio Francesci Sangalli: si offrì, la prese in braccio e la portò al piano inferiore, pochi istanti prima che il loro ufficio venisse raso al suolo.

Oggi Sangalli non è più in vita, mentre Diamante Carminati ha 94 anni. Grazie al racconto postato sui social, casualmente letto dalla figlia dell’impiegata che si è ritrovata nei ricordi tramandati dalla madre, la signora Diamante giovedì 14 luglio ha potuto incontrare e conoscere Alberto Sangalli, il figlio dell’uomo che la portò in salvo a 78 anni di distanza. Uno dei pochi, pochissimi ‘lieto fine’ di quella giornata. Un’emozione che riaffiora, pur ricordando il dramma delle bombe: “Quel giorni non chiesi il suo nome – ammette Diamante Carminati – in quei momenti si era troppo sbalorditi dall’evento, ma il ricordo del papà di questo signore mi è rimasto nel cuore”.

“Nel 1944 avevo 5 anni e abitavo a Bergamo, in Città Alta, a pochi passi dagli spalti delle mura venete – racconta Francesco -. Con altri amichetti, a quel tempo, ci si rincorreva nelle strade prive di traffico e la nostra meta preferita era il Viale delle Mura. Quella mattina del 6 luglio osservavamo uno strano movimento nel cielo: spilli argentati, tanti, tantissimi, volavano alti e si dirigevano su Dalmine. Dopo qualche secondo iniziammo a vedere del fumo nero che si alzava alto, avevano bombardato lo stabilimento. All’unisono gridammo tutti: hanno bombardato Dalmine!”.

Suo padre lavorava nello stabilimento e questo è un estratto del suo racconto: “Non ci fu preavviso, la sirena d’allarme non suonò. Ai primi scoppi delle bombe ci rifugiammo sotto tavoli e scrivanie dell’ufficio. Poi, all’avvicinarsi degli scoppi, con i colleghi si pensò di scendere nel rifugio e mentre, indugiando, uscivo da sotto la scrivania, vidi una giovanissima collega semisvenuta che non riusciva a rialzarsi da terra. La presi in braccio e imboccai velocemente la tromba delle scale. Non appena entrati nel rifugio, ero uno tra gli ultimi, una bomba colpì proprio il nostro ufficio e le scale di accesso al rifugio. Devo al malore di quella signorina se posso essere di nuovo qui tra voi”.