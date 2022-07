Il cane, l’estate e l’automobile

È estate, un’estate particolarmente calda, e per molti si avvicina il momento delle tanto agognate vacanze, per chi invece sta a casa è comunque periodo di gite e scampagnate, magari, in entrambi i casi, con il proprio amico a quattro zampe, per cui il mio articolo di esordio per questa rubrica lo dedico volentieri ai viaggi in auto con loro. Cosa fare per renderli confortevole il più possibile?

Innanzitutto anche io mi unisco a quell’appello che può sembrare scontato ma che vale sempre la pena di ricordare, ovvero Non lasciare mai il cane in macchina sotto il sole, anche se per poco tempo e con i finestrini aperti. Anche a loro può venire un colpo di calore che può avere conseguenze decisamente gravi. E non fatelo neppure se la vettura è parcheggiata all’ombra, perché le lamiere della stessa sono comunque calde e, dove ora non c’è il sole, be’, potrebbe arrivare nel giro di pochi minuti…

Soffre il mal d’auto?

Il primo consiglio è quello di abituarlo gradualmente facendo ogni giorno un piccolo tragitto. Oggi il giro dell’ isolato, domani del quartiere, poi sempre un po’ di più. Se questo non bastasse, il vostro Veterinario può suggerirvi alcuni rimedi per affrontare il viaggio. Ovviamente se il cane durante l’anno sale in macchina soltanto per andare in toelettatura e dal Veterinario, non potete pretendere che la ami, per cui fategli associare anche qualcosa di piacevole, come un premietto o un giocattolo.

Come farli viaggiare in sicurezza?

La prima risposta è semplice: con il trasportino, meglio se rigido. Il cane viaggia sicuro e protetto anche in caso di urto. Oppure vi sono appositi sistemi da allacciare alla presa delle cinture di sicurezza, sempre e soltanto sul sedile posteriore e con la pettorina. Anche se di piccola taglia e allacciato, il cane non può viaggiare in braccio al passeggero sul sedile anteriore, mentre se decidete di farlo viaggiare su quelli posteriori può anche non essere legato, a patto che vi sia un divisorio (ad es. la rete o le sbarre) a separare le due file di sedili, ma è una soluzione che non consiglio di attuare. Meglio il trasportino!

È sconsigliabile, oltre che pericoloso, fare sporgere l’amico peloso dai finestrini.

Fate una sosta?

Ottimo, ma cercate sempre, se possibile un punto quantomeno minimamente ombreggiato e con un po’ di erba, nelle ore diurne l’asfalto è rovente e può letteralmente ustionare i cuscinetti delle zampe. Fate attenzione ad aprire il portellone (o la portiera), il cane, magari già particolarmente a disagio per il caldo, potrebbe letteralmente lanciarsi fuori, con tutti i pericoli che la cosa può comportare, per cui mettetegli sempre il guinzaglio prima di tutto. E ricordate, soltanto un po’ d’acqua, senza esagerare.

Durante il viaggio

Innanzitutto usate il climatizzatore con moderazione (l’accorgimento vale per tutti), tenete il volume della radio non troppo alto, può dargli fastidio, e non date loro cibo né premietti.

Buon viaggio e buone vacanze!

Paolo Bosatra

Dog Trainer-educatore cinofilo professionista-

Facebook Paolo Bosatra Dog Trainer