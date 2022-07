Domenica 17 luglio torna, dopo i due anni di stop causa covid, l’happening delle cooperative sociali del Consorzio Il Sol.co del Serio.

L’happening, ormai giunto alla sua nona edizione, quest’anno prova a rimettere al centro la vitalità del mondo della cooperazione sociale seriana. Il tema di quest’anno – Connettiamoci – è rafforzato dal suffisso RI a voler significare il senso della ripartenza.

Il Solco del Serio, consorzio di cooperative sociali della Valle Seriane e Val di Scalve, è nato nel novembre del 2000 con l’obiettivo di pensare alla comunità e al territorio come spazi in cui si colloca l’azione della cooperazione sociale, spazi che danno senso e indirizzo all’agire concreto del Consorzio: fare rete, sostenere la comunità, creare percorsi di accoglienza, assistenza e cura, fare innovazione sociale. Muove da questi obiettivi il lavoro quotidiano del Consorzio Il Solco del Serio.

“Per l’edizione di quest’anno – spiega Mauro Magistrati, neopresidente del Consorzio Sol.co del Serio – abbiamo voluto lavorare molto sulla coesione interna. Infatti, abbiamo lanciato un concorso, la Serio Social Cup, rivolto alle nostre 7 cooperative associate, perché possano mostrare le loro progettualità, che non si sono mai fermate nemmeno nei momenti più duri della pandemia. Il tema scelto è CON-TATTO, in chiave simbolica, inteso come riallacciare legami e relazioni sul territorio, ritrovarsi e ritrovare il piacere di stare insieme, riscoprire la vicinanza con le persone che formano le comunità”.

L’happening del 17 luglio prevede il ritrovo alle 9 negli spazi del parcheggio di Itema S.p.A. (ex Somet) in via Cav. Gianni Radici n.4 a Colzate. Dopo aver raccolto le iscrizioni, si partirà alle 9.30 in direzione Ponte Nossa con una camminata solidale nel segno della solidarietà e della condivisione. Un pranzo conclusivo, organizzato dalla Pro Loco di Ponte Nossa al parco Ramello e la premiazione dei primi 3 progetti classificati nella Serio Social Cup, saranno i momenti cruciali dell’Happening. Lungo la pista ciclopedonale della Valle Seriana ci saranno momenti di animazione oltre che punti ristoro.

L’evento ha il patrocinio della Provincia di Bergamo, del Comune di Ponte Nossa, di Confcooperative Bergamo, degli Ambiti territoriali della Valle Seriana e della Valle Seriana Superiore ed è organizzato in collaborazione con CSV Bergamo.