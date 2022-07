Great Resignation: perché si fugge dal posto fisso?

C’è chi cerca l’agognato posto fisso, ma viene respinto o ignorato per la mancanza di job skills (competenze professionali) e c’è chi addirittura fugge da quest’ultimo, cercando maggior fortuna in altri contesti lavorativi più appaganti.

A partire dalla seconda metà del 2021 ha preso sempre più piede dapprima negli Usa e poi anche in Italia il fenomeno della “Great Resignation” (Grandi dimissioni), ovvero l’aumento vertiginoso di lavoratori che decidono di licenziarsi.

Ciò che possiamo leggere tra le righe di questo fenomeno sociale è l’evidente e ormai radicato solco che si è venuto a formare tra la classe dirigente della generazione “baby boomer” e quella delle Gen z e dei Millennial, vogliosi di costruire il proprio futuro con ambizione, ma cercando sempre un giusto equilibrio psicofisico.

Dimissioni di massa: la ricerca del Politecnico di Milano

Secondo una recente ricerca condotta dal Politecnico di Milano, nell’ultimo semestre del 2021, nel mondo oltre 25 milioni di persone hanno dato le dimissioni e deciso di rescindere il proprio contratto a tempo indeterminato.

Più nello specifico, in Italia nello stesso anno si registrano 2 milioni e 45 mila richieste di cessazione di lavoro, con un incremento del 30,6% rispetto al 2020, anno della pandemia.

Questo imprevedibile turnover è aumentato di circa il 73% nelle aziende, dove il 45% degli occupati dichiara di aver cambiato lavoro nell’ultimo anno o di esser in procinto di cambiarlo a breve.

Il dato sorprendente è l’alta percentuale di giovani tra i 18 e 30 anni che decidono volontariamente di cambiare prospettiva di vita, cercando miglior fortuna nei settori della comunicazione, delle tecnologie per l’informazione, professioni digitali e servizi finanziari.

Tra le persone che hanno fatto questo passo coraggioso, 4 su 10 al momento delle dimissioni non avevano altre offerte o piani alternativi da seguire.

Malessere emotivo

Il malessere collettivo suscitato dalla pandemia ha spinto molti lavoratori a rivalutare il proprio stile di vita, chiedendo maggiore flessibilità con lo smart working, dando quindi maggior priorità alla propria felicità piuttosto che al lavoro.

Tra gli aspetti più critici della pandemia, infatti, si registra un alto tasso di malessere psicologico, soprattutto tra i più giovami: 4 su 10 si sono assentati almeno una volta dal posto di lavoro, esplicitando problemi di stampo emotivo che hanno intaccato anche lo stato fisico delle persone.

I motivi della fuga: nuovi valori e insoddisfazione personale

Secondo il Workmonitor di Ranstad, indagine semestrale condotta sul mondo del lavoro, tra le principali cause di queste dimissioni di massa ci sarebbe la riscoperta di alcuni valori che spesso però non corrisponderebbero a quelli del proprio datore di lavoro.

Il 38% dei giovani quindi non accetterebbe il lavoro in un’azienda con valori etici, sociali e sostenibili diversi dalla propria sensibilità. Inoltre, il 31% accetterebbe un salario inferiore se sentisse di dare un vero contributo alla società e si sentisse quindi parte integrante di quella sfera lavorativa.

Il 77% degli italiani dichiara come il lavoro sia importante, ma il 60% di essi ritiene la vita personale più importante di quella lavorativa.

Non solo: oltre un terzo dei dipendenti ha abbandonato il posto di lavoro perché poco allineato con il proprio stile di vita, e tra questi ben il 51% sono giovani tra i 18 e 34 anni.

Il 38% sarebbe disposto a lasciare il lavoro se questo arrecasse infelicità, trend che supera il 50% se si considera la fascia 18-25 anni.

Un salario che non compra la felicità

La principale causa di dimissione, come intuibile, rimane il salario ritenuto troppo basso e la mancanza di benefit. Sicuramente la penultima posizione nel mondo fra coloro che hanno ricevuto un aumento di stipendio (solo il 19%) ha alimentato la voglia dei giovani italiani a cercare nuovi impieghi più redditizi.

Nell’epoca dello smart working la flessibilità è migliorata, ma non per tutti: sempre secondo il Workmonitor di Ranstad solo il 50% delle aziende offrono una flessibilità di orari e 40% per il luogo. Tra i giovani della fascia d’età 18-24 anni, il 49% lascia un lavoro che non offre il giusto equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.

Il 66% dei lavoratori italiani passa il tempo libero in famiglia, poi il 49% lo occupa per l’attività fisica e la salute mentale, per arrivare alla coltivazione delle passioni, viaggi e alle attività sociali.

Ambiziosi e professionali

Durante la pandemia i profili con meno esperienza hanno riscontrato difficoltà nel trovare il lavoro dei propri sogni e per evitare spese maggiori, le aziende hanno deciso di affidarsi fin da subito a risorse formate e con le giuste competenze professionali.

Questo fatto ha suscitato frustrazione nei giovani che coraggiosamente decidono di lasciare un posto sicuro alla ricerca di un settore lavorativo dove poter essere valorizzati e tutelati.

Il 70% infatti considera la formazione rilevante, ma solo il 65% delle aziende offre le giuste opportunità per riqualificarsi professionalmente.

Tra i bisogni formativi espressi dai giovani troviamo lo sviluppo delle soft skill (40%), la formazione digitale (44%) e le competenze tecniche (53%).