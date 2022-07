Gaverina Terme, 68enne trovato morto in casa

Gaverina Terme. Un 68enne di Gaverina è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. La drammatica scoperta è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 15 luglio: insospettiti dal forte odore proveniente dall’appartamento, i vicini di casa hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri di Casazza per un controllo.

L’uomo, G.G. le sue iniziali, è stato trovato senza vita in camera, a terra accanto al letto. I militari hanno allertato il personale medico per constatare il decesso e anche il magistrato di turno che ha dato disposizioni per accertare le cause della morte. L’uomo non dava notizie di sé da qualche giorno, tanto che i parenti più stretti lo credevano in montagna. Invece G.G. era a casa: con ogni probabilità è stato colto da un malore qualche giorno fa e non è riuscito a chiedere aiuto.

La salma dell’uomo è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Gaverina