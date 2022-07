Dalmine, finge di essere stato rapinato e ferito: denunciato 57enne

Dalmine. Stretto nella morsa dei problemi economici, ha finto di essere stato rapinato di 6mila euro prelevati in un bancomat di Dalmine per rivalersi poi sull’assicurazione. E, per rendere il tutto più credibile, si è pure ferito ad un braccio con un taglierino.

Ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le incongruenze nel suo racconto alle forze dell’ordine, hanno fatto insospettire i carabinieri che lo hanno messo alle strette: alla fine l’uomo, un 57enne residente nel milanese, ha confessato di essersi inventato tutto.

I fatti risalgono a giovedì mattina: poco dopo le 10 l’uomo ha parcheggiato la sua auto in via Dante e si è diretto verso il bancomat del Crédit Agricole di via Sant’Andrea, dal quale ha prelevato 6mila euro e li ha infilati in una busta. Poi è tornato al parcheggio e qui è partita la messa in scena.

Il 57enne ha nascosto la busta, ha estratto un coltellino e si è ferito ad un avambraccio. Poi ha lanciato l’allarme al 112, dicendo di essere stato rapinato e ferito. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Polizia Locale di Dalmine, un’ambulanza: il ferito è stato medicato, poi accompagnato in caserma per la denuncia.

Qui ha raccontato ai militari di essere stato seguito da un tizio che probabilmente lo aveva tenuto d’occhio mentre prelevava e che aveva cercato di strappargli la busta dalle mani. Lui in un primo momento era riuscito a trattenerla, ma quando il presunto rapinatore lo aveva ferito con il taglierino, aveva mollato la presa. Il malvivente era poi scappato con i soldi verso la via De Amicis.

Ma ai carabinieri la ricostruzione lasciava qualche dubbio. Le immagini delle telecamere non segnalavano movimenti sospetti, non riprendevano nessuna rapina né altre persone che non fossero lo stesso 57enne.

Dopo un lungo interrogatorio l’uomo ha confessato di essersi inventato tutto e la motivazione che lo ha spinto a farlo. È stato denunciato per simulazione di reato.