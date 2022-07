Bonus edilizia, obbligo indicazione CCNL: un webinar il 21 luglio

Dallo scorso 27 maggio, nei cantieri superiori a 70mila euro che beneficiano dei principali bonus edilizi, è in vigore l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In sintesi, le imprese che realizzano i lavori che danno diritto ai principali bonus edilizi, dovranno indicare obbligatoriamente, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, l’applicazione dei CCNL del settore edile, nazionali e territoriali, a pena del mancato riconoscimento dei bonus stessi.

In particolare, le norme prevedono che è onere del committente dei lavori (che può essere anche il privato cittadino) richiederne l’indicazione nel contratto e nelle fatture, ed è obbligo di chi appone il visto di conformità di verificarlo, con la conseguenza che, se mancano queste condizioni, non sarà possibile ottenere il visto di conformità e il committente si vedrà negati i benefici fiscali.

Per comprendere nel dettaglio come funzionano le nuove regole, Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato un webinar di aggiornamento dedicato agli operatori del Settore Casa dal titolo “Bonus Edilizia e obbligo indicazione CCNL. Tutto quel che devi sapere in un webinar!” in programma giovedì 21 luglio alle ore 20.30 in modalità on line.

Il programma prevede l’introduzione e l’analisi di contesto a cura di Roberto Perhat, vicedirettore aggiunto con delega alle relazioni sindacali e l’intervento di Francesco Spampatti, referente Sportello Bonus Casa su studio dell’adempimento e modalità di applicazione.

La partecipazione al Webinar è gratuita, ma occorre iscriversi sul sito www.confartigianatobergamo.it.

Per maggiori informazioni Sportello Bonus Casa (e-mail: bonuscasa@artigianibg.com)