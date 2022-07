Bergamo, rimprovera un ragazzo che fa pipì nella fontana: viene aggredito e picchiato

Bergamo. A scatenare la violenza sarebbe bastato un semplice rimprovero. Un uomo di 59 anni è stato aggredito e picchiato giovedì pomeriggio ai giardini Ardens di via Flaminio Cerasoli a Bergamo, nel quartiere San Tomaso, vicino all’Università, frequentati da molti giovani soprattutto per i suoi campi da basket.

Secondo una ragazza – che si dice testimone dell’evento – l’uomo, di origini sud americane, avrebbe sorpreso un ragazzo a orinare nella fontanella del parco. Gli avrebbe chiesto di smettere, ma per tutta risposta sarebbe stato minacciato e poi colpito con calci e pugni, cadendo rovinosamente a terra. All’aggressione – racconta sempre la testimone – avrebbero preso parte altri due persone, ma il gruppo si sarebbe presto allontanato, facendo perdere le proprie tracce. “Se qualcuno sa qualcosa, si faccia avanti”, è l’appello della ragazza.

Sul posto, intorno alle 17.45, è intervenuta anche una volante della Questura di Bergamo. Gli agenti confermano la ricostruzione, parlando di un’aggressione “per futili motivi” e in particolare per un banale rimprovero.

Il 59enne, spiegano dalla Questura, non ha ancora denunciato l’accaduto, ma ha riportato diverse escoriazioni e abrasioni a braccia e gomiti, oltre ad una ecchimosi sul volto. Per questo è stato portata in codice verde (non grave) alla Humanitas Gavazzeni di Bergamo.