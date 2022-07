Truffa e violenza sessuale: chiesti 7 anni e mezzo per l’ex direttore del carcere Porcino

Bergamo. Sette anni e mezzo per truffa, concussione, turbativa d’asta, violenza sessuale, induzione indebita, falso: è questa la richiesta del pubblico ministero Emanuele Marchisio per Antonino Porcino. L’ex direttore del carcere di Bergamo ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato nell’udienza preliminare a carico suo e di altri 16 indagati.

Gli episodi sul quale maggiormente si è concentrata l’accusa riguardano le tangenti di oltre 21mila euro che, secondo il pm, il titolare della Alfa Express di Urgnano Mario Metalli avrebbe pagato a Porcino al fine di aggiudicarsi e non perdere nel corso degli anni l’appalto sulla fornitura al carcere di Monza e la gestione del bar del carcere di Bergamo. Per l’imprenditore sono stati chiesti un anno e 4 mesi, per la figlia Veronica l’assoluzione. Il difensore dell’ex direttore del carcere, Riccardo Tropea, ha chiesto la derubricazione da induzione indebita a truffa.

C’è poi la presunta violenza sessuale verso una detenuta, la barista del carcere, una psicologa, un’amministrativa, una dottoressa: per le donne palpeggiamenti, molestie, tentativi di baci. L’avvocato ha chiesto che questi atteggiamenti, considerati dalla difesa di lieve entità, venissero derubricati in violenza privata.

E ancora il presunto utilizzo da parte di Porcino di agenti e mezzi della penitenziaria per scopi personali, i certificati medici per attestare dubbi malesseri da stress per ottenere giorni di malattia.

Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per Reza Mohammad Keyvan Isfahani, medico all’epoca in servizio in carcere; Antonio Ricciardelli, comandante della polizia penitenziaria di Bergamo; Pietro Zoncheddu, all’epoca responsabile dell’Unità psichiatrica di consultazione dell’ospedale Papa Giovanni; Ezio Bonfanti, all’epoca titolare di una carrozzeria a Osio Sopra; Roberto Taino, titolare di un’autofficina nel Bresciano; e Francesco Bertè, all’epoca dirigente sanitario del carcere di Bergamo. Per tutti questi le difese hanno chiesto il non luogo a procedere.

Le due responsabili dell’infermeria del carcere, Maria Ida Gotti e Adriana Cattaneo hanno chiesto di poter patteggiare.

Richiesta l’assoluzione con formula dubitativa per il medico dell’Ats Matteo Zanella; l’agente della polizia penitenziaria Roberto Montagna; il commissario capo della polizia penitenziaria Daniele Alborghetti; l’infermiera Romina Benini; il comandante della polizia penitenziaria di Bergamo Raffaello Petrillo.