Niente pioggia, qualche nuvola sparsa, e temperature massime in leggero aumento.

Ecco le previsioni del meteo per oggi a cura di Massimo Mazzoleni del Centro Meteorologico Lombardo.

Tempo Previsto: Dal mattino su Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina (da Alto Verbano all’alto Garda) in parte nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte; sul resto della regione quasi sereno e solo qualche passaggio di nubi in altitudine. Non sono attese precipitazioni. Nel meriggio su Valtellina, Valli Orobiche e Bresciane in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso e qualche breve rovescio o colpo di tuono, mentre sul resto della Lombardia in prevalenza poco nuvoloso e solo passaggi di nubi medio-alte.

A sera su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso e solo passaggi di nubi medio-alte in particolare su Valchiavenna, Valtellina ed alta Valle Camonica: in generale asciutto.

Temperature: valori MIN quasi stazionari e compresi tra 19/22°C, fino a 24°C nei grandi centri urbani.

valori MAX in lieve aumento e compresti tra 31/34°C, fino a 35/36°C su Bassa Padana.

Venti: al piano fino al tardo mattino brezze per lo più deboli dal settore EST, in seguito brezze tra deboli e sostenute dal settore SW.