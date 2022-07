Mangiare con i denti, mangiare per i denti

Lo sappiamo tutti: i denti svolgono un ruolo importantissimo nella nostra nutrizione. Non solo una dentatura sana ci permette di alimentarci senza problemi, ma influenza anche il benessere generale del nostro organismo e svolge una funzione sociale e psicologica fondamentale. Ecco perché è sempre una buona regola curare l’igiene orale, prestando attenzione a lavarsi i denti nel modo giusto e utilizzando gli strumenti idonei. Ma anche l’alimentazione può rivelarsi una potente alleata della salute dei nostri denti. Ci sono infatti cibi che possono rappresentare un rischio per lo smalto (che riveste i denti proteggendo la parte interna), come gli alimenti più acidi o gli zuccheri semplici. Questi ultimi sono i principali responsabili dell’insorgenza della carie, la più diffusa patologia dentale a livello mondiale. Altri alimenti sono invece dei validi aiuti per mantenere in perfetta efficienza il nostro apparato dentale, come i cibi ricchi di calcio o di fluoro, il pesce, la frutta secca, le carote. Insomma, una buona attenzione a cosa mangiamo può garantire un migliore stato di salute non solo al nostro organismo, ma anche ai nostri denti.

Nei Centri Implantologici Tramonte il legame tra salute orale e alimentazione è sempre molto considerato. Ciò non toglie che concedersi piccoli piaceri gastronomici ogni tanto non è certo un male. Ecco perché i professionisti dei centri consigliano sempre di lavare con cura i denti: tolto lo sfizio, è meglio togliere anche il rischio di conseguenze. Chi si affida ai Centri Implantologici Tramonte sa che la salute è un bene prezioso e non c’è niente di meglio che onorarla con un bel sorriso.

Scopri di più sugli alimenti che fanno stare bene i denti…

LINK: https://tramonte.com/mangiare-con-i-dentimangiare-per-i-denti/