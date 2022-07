Il concerto di Mach Ensemble nel cortile di Palazzo Zanchi

Bergamo. Giovedì 14 luglio alle 21 si terrà il concerto Mach Ensemble nel cortile di Palazzo Zanchi a Bergamo.

Mach Ensemble eseguirà il programma:

L. Boccherini (1743 – 1805): Quintetto per archi in do maggiore Op. 30 n. 6 – “Musica notturna delle strade di Madrid”

H. Purcell (1659 – 1695): The fairy Queen Suite n. 1

H.I.F. Von Biber (1644 – 1704): La battalia a 10

O. Mustonen (1967): Nonetto n. 2

Il rapporto tra il Mach e Smuoviti nasce da due anni per via del fatto che il direttore artistico (Francesco Senese) e l’organizzatrice si allenano in Smuoviti, inoltre la coach del progetto è Patrizia Belotti, un’eccellenza bergamasca che è anche la coach del team Smuoviti.

In Mach si utilizza un metodo d’apprendimento ed educativo molto innovativo, che mixa diverse arti, il coaching e anche la preparazione atletica (proposta appunto da Smuoviti) finalizzata a prevenire le problematiche specifiche tipiche di ogni singolo strumento, migliorare l’efficienza dei gesti specifici e attraverso il movimento stimolare la creatività artistica.

La serata si inserisce in un palinsesto più ampio che per la prima volta fa tappa anche a Bergamo e ha l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso negli anni.

FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA

“Fin da quando ero bambino la musica è stata la mia passione e il violino il mio migliore amico, sempre con me ovunque io andassi – spiega il direttore artistico Francesco Senese -. La musica era il filtro attraverso il quale vedevo il mondo e immaginavo il futuro, sognavo di portarla nei posti che amo e dove sono nato. Crescendo ho avuto la fortuna di viaggiare suonando in festival di altissimo livello realizzati in luoghi meravigliosi. A questo punto il passo è stato breve, nel 2005 grazie all’energia di quattro amici uniti dallo stesso entusiasmo è nato il Festival Musica sull’Acqua, un luogo libero nel quale ci incontriamo creiamo musica, energia e ispirazione. Da allora, insieme a numerosi volontari, lavoriamo tutti gli anni per far si che ogni edizione sia un’esperienza unica e irripetibile, che accenda scintille da riportare a casa riscoprendo la nostra essenza insieme al nostro pubblico. Da subito musicisti di fama internazionale hanno dato vita a numerose interpretazioni delle più belle opere dal più vasto repertorio cameristico, da Monteverdi fino a John Adams, passando per generi e stili diversi capaci di toccare le corde più profonde di ogni ascoltatore. Ogni anno ci siamo così ritrovati in un avvincente viaggio musicale attraverso percorsi molto spesso di scoperta di un repertorio inusuale da condividere con il nostro appassionatissimo pubblico. E da allora molti amici tornano a Colico per ritrovare la familiarità e la condivisione che caratterizzano il festival, linfa vitale del fare musica insieme. I primi a credere fortemente in noi sono state personalità come Bernard Haitink, Velasco Vitali, Guido Barbieri, membri del comitato artistico d’onore.

Il progetto è cresciuto velocemente attirando ben presto l’attenzione delle istituzioni e dal 2010 il Festival è stato insignito dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e nel 2019 della Medaglia d’oro. Nel 2007 sono nati gli Atelier, momento di incontro fra bambini e grandissimi artisti capaci di dialogare e condividere la loro esperienza attraverso percorsi pedagogici, percettivi e di creazione artistica. La ricchezza di questi laboratori ha portato nel 2018 alla naturale creazione di MACH (Music Art Crativity Hub) Project and Orchestra, luogo di incontro per giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e prime parti delle più importanti compagini internazionali, uniti nella creazione di un nuovo modo di fare orchestra. Il nostro Hub è reso possibile dalla fiducia e dall’impegno di Hilti Foundation. Nel 2019 MACH è stato insignito dell’Alto Patronato del Parlamento Europeo. Quando tutto è iniziato non avremmo mai pensato di riuscire a realizzare tutto questo, con gioia, passione e gratitudine proseguiremo in questo magnifico viaggio”.

MACH Project, progetto educational di Festival Musica sull’Acqua, nasce dall’esperienza pluriennale degli Atelier del Festival Musica sull’Acqua come luogo di incontro per musicisti di tutte le età e formazioni per un percorso di ricerca e riscoperta delle sorgenti percettive espressive e creative

MACH ORCHESTRA

MACH ORCHESTRA è l’orchestra sinfonica di MACH e luogo di incontro per musicisti provenienti da tutto il mondo. Il progetto, oltre all’approfondimento musicale, vuole sviluppare un approccio più ampio allo studio della musica grazie al supporto di altre forme di linguaggio artistico e delle discipline neuro scientifiche.

MACH ENSEMBLE

Mach Ensemble è un’emanazione di Mach Project and Orchestra, il gruppo da camera di Music Art Creativity Hub, dove un percorso di approfondimento del più vario repertorio cameristico, dalla musica antica a quella contemporanea, viene affrontato dalle prime parti e dai giovani musicisti di Mach Orchestra e Mach Junior.

Il programma del festival è qui.