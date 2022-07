Fondazione Cariplo in campo contro le nuove povertà, il cambiamento climatico e l’accesso al lavoro

Si è concluso giovedì 14 luglio, con l’ultima tappa di Milano, il ciclo di incontri sul territorio lombardo nell’ambito del progetto “Looking 4”, il percorso partecipativo ideato da Fondazione Cariplo in occasione dei 30 anni di attività.

Nel corso della mattinata sono stati ripercorsi i principali contenuti dei quattro incontri durante i quali sono state affrontate, in maniera trasversale, alcune tematiche chiave in ambito sociale, ambientale, culturale e scientifico. Un lavoro che ha visto la testimonianza di circa 100 relatori, la partecipazione di oltre 1500 persone, di cui più di 700 con un coinvolgimento attivo ai tavoli pomeridiani, organizzati da Fondazione Cariplo per analizzare e fare una riflessione corale sui problemi di attualità.

Le nuove povertà, la questione ambientale così come la partecipazione culturale e la ricerca scientifica necessitano di nuove modalità per essere lette e affrontate e di una nuova consapevolezza nella popolazione. Dalla necessità di fare rete a una nuova visione strategica, da nuove modalità di visibilità e condivisione a nuove forme di rapporti con le istituzioni, dalla necessità di generare nuove culture per rafforzare le azioni territoriali a modalità di comunicazione idonee per aiutare a capire e focalizzare i problemi.

Queste le tematiche cruciali tracciate durante il percorso sul territorio, rafforzate anche dai risultati di una survey, realizzata da Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, condotta tra più di 2500 persone tra cittadini comuni e persone interessate agli eventi di “Looking for” alle quali è stato chiesto quali siano le priorità, le preoccupazioni e i problemi principali che le comunità si trovano ad affrontare. Dall’indagine effettuate si comprende come le priorità comuni tra gli intervistati siano quelle legate all’aumento della povertà, al cambiamento climatico, alle difficoltà di accesso al mondo del lavoro. Spunti questi che confermano la strada intrapresa dalla Fondazione in questo percorso di ascolto e che saranno la base su cui sarà elaborato un “atlante dei bisogni e delle risorse delle comunità di domani” per fare tesoro dell’ascolto avvenuto nel percorso e tracciare nuove linee di lavoro condiviso.

“Tutte le persone e i soggetti che si sono coinvolti in questo percorso hanno dato prova di grande vitalità. Ne è emersa una rete incredibilmente creativa e innovativa che costituisce un asset fondamentale per la tenuta e la crescita dei territori e di tutto il Paese. Davanti a sfide sempre più complesse, è indispensabile investire su questa infrastruttura sociale – fatta di competenze, di energie e di legami – che rende la comunità capace di collaborare con le istituzioni e con le imprese per la costruzione di un futuro a cui tutti possano prendere parte” ha dichiarato Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Con la quinta tappa presso il Teatro Strehler a Milano si chiude il percorso di Fondazione Cariplo per i suoi trent’anni. I saluti istituzionali del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno dato il via ai lavori. La mattinata è stata anche l’occasione per riflettere sul ruolo delle fondazioni di origini bancaria oggi in un contesto così cambiato e guardando al futuro. Sono state ripercorse le tappe più significative di questi 30 anni con gli interventi di chi ha guidato la fondazione in qualità di Presidente: Roberto Mazzotta, dal dicembre 1991 al febbraio 1996; Giuseppe Guzzetti, dal 5 febbraio 1997 al 28 maggio 2019, con la breve gestione – tra i due – di Ottorino Beltrami (scomparso nel 2013), dal marzo 1996 al febbraio 1997. Particolarmente significativo l’intervento del sottosegretario Roberto Garofoli, il cui apporto è stato fondamentale in questi anni per coordinare la relazione fra enti.

Con Paolo Magri, Direttore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà, Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Terzo Settore, Valeria Negrini, Vice Presidente Fondazione Cariplo è stato approfondito il contesto che stiamo vivendo e il contributo che il settore non profit può offrire. Importanti gli interventi di Francesco Profumo, presidente ACRI l’associazione che in Italia riunisce le fondazioni di origine bancaria, e Delphine Moralis, CEO di Philea, l’ente internazionale a cui Fondazione Cariplo aderisce e che riunisce le organizzazioni filantropiche europee. Il Presidente Giovanni Fosti ha poi chiuso la mattinata con le considerazioni su questo percorso di ascolto dei territori partito un mese fa e la visione e l’impegno che guardano al futuro.

Il Presidente Giovanni Fosti

Il percorso partecipativo

“Looking 4” è stato un percorso partecipativo promosso da Fondazione Cariplo per “saper leggere la realtà e i suoi cambiamenti per imparare continuamente come essere utili e come generare valore per le comunità”. Tale percorso si è declinato in cinque giornate di incontro, ispirazione, ascolto e confronto, su quattro temi chiave in ambito ambiente, cultura, ricerca, servizi alla persona, seguite dall’appuntamento finale di quest’oggi di restituzione e condivisione a Milano con un importante obiettivo finale: disegnare insieme, grazie al contributo di visione e di esperienza di imprese sociali, enti non profit, università, istituzioni, aziende – con cui Fondazione Cariplo dialoga e opera ogni giorno – un “atlante dei bisogni e delle risorse delle comunità di domani”.

Un primo modo per ascoltare è stato quello di rendere protagonisti chi, in questi anni, ha lavorato al fianco della Fondazione. Un secondo modo è stata una survey rivolta ai cittadini, realizzata dall’Evaluation Lab della Fondazione Giordano dell’Amore – Social Venture, braccio operativo di Fondazione Cariplo, che completerà questa ricognizione “sul campo”, fornendo ulteriori spunti di attenzione e lavoro.

Un terzo modo infine è stata la costituzione di tavoli di lavoro (in totale 45 sulle 4 tappe), che si sono svolti nei pomeriggi delle giornate organizzate. A chiusura, l’evento finale di questa mattina di restituzione e condivisione per fare una riflessione ulteriore su quanto emerso lungo il percorso e avviarsi verso la sua meta, una mappa conoscitiva e proiettata al futuro dei bisogni e delle risorse di un territorio complesso e straordinariamente fertile.

Nel corso delle precedenti tappe, sono stati affrontati i seguenti temi: “L’età giusta a tutte le età. Sfide demografiche, benessere delle persone, accoglienza, patto di comunità”, “Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici”, “Se la cultura viene da te. Bellezza, conoscenza, partecipazione per le persone e il territorio”, “Pane e ricerca. Scienza, dati e condivisione dei saperi per rispondere ai bisogni di persone e comunità

I numeri di Fondazione Cariplo

“Tute servare, munifice donare”, conservare con cura, donare con generosità: questo motto, presente da sempre nel marchio della Fondazione, ne caratterizza la mission, dal 1816. I contributi che Fondazione Cariplo assegna al terzo settore derivano dai redditi della gestione del patrimonio, amministrato negli anni secondo criteri di prudenza e responsabilità.

La Fondazione, dall’inizio della sua attività erogativa ha non solo conservato, ma addirittura incrementato il valore del proprio patrimonio, riuscendo a finanziare al contempo la propria importante attività erogativa. Nel corso di trent’anni di vita e attività, dal 1991 a oggi sono stati complessivamente sostenuti 35.600 progetti con contributi per un totale di 3,65 miliardi di euro.

Da sempre, Fondazione Cariplo ha concentrato il proprio impegno nei quattro storici settori di intervento: ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona e ha attivato da alcuni anni una modalità di intervento molto intersettoriale, per contribuire, attraverso le competenze di ciascuna area, al raggiungimento degli attuali 9 obiettivi strategici.

Ambiente

Con 2.298 progetti sostenuti negli ultimi 30 anni, pari a 214,1 milioni di euro erogati, Fondazione Cariplo intende promuovere stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente. Anziché intervenire per affrontare emergenze ambientali, ha scelto di favorire l’innovazione culturale per contribuire alla diffusione di un nuovo approccio sostenibile, mettendo in moto un circolo nel quale ricerca, formazione, sensibilizzazione ed azione si rafforzino a vicenda, grazie al coinvolgimento di cittadini, istituzioni, imprese, associazioni, mondo scientifico e comunità locali. Un grande impegno è stato, al contempo, profuso anche per favorire e accompagnare i giovani verso i cosiddetti Green Jobs.

Arte e cultura

Fondazione Cariplo da sempre orienta le sue attività in campo culturale verso interventi di valorizzazione sia del patrimonio, sia della produzione culturale, non solo da un punto di vista artistico, ma anche di fruizione e incentivazione alla partecipazione, con particolare attenzione alle fasce sociali più sfavorite.

Ha sostenuto 13.786 mila progetti per un totale di 1.161,2 milioni di euro erogati e gli interventi in questo settore comprendono attività artistiche, culturali e performative, nonché i beni archeologici, artistici, architettonici, museali, archivistici ed ambientali. Numerose sono state le attività educative con i giovani nelle scuole, accompagnate da un profondo impegno nella promozione della lettura.

Ricerca scientifica

Nel corso della sua storia, Fondazione Cariplo ha sostenuto 2.338 progetti, pari a 538,1 milioni di euro erogati, negli ambiti della ricerca biomedica, delle nuove tecnologie, dell’agrifood e dell’economia circolare. E ancora nella ricerca sociale, l’istruzione tecnica e la valorizzazione dei talenti. Solo nell’ambito della ricerca scientifica, Fondazione ha contribuito a generare 6200 nuovi ricercatori, 4225 pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche e 68 brevetti depositati. Analogamente, ha lavorato per consentire ai giovani di formarsi in modo adeguato, soprattutto in nuove professioni digitali, e attraverso la promozione di un’istruzione di qualità, così da poter cogliere opportunità di lavoro.

Servizi alla persona

La Fondazione si occupa dei bisogni emergenti all’interno della società, prendendosi cura di chi è a rischio di marginalità e fragilità: dal 1991 ad oggi, ha sostenuto 17.178 mila progetti, pari a 1.735,2 milioni di euro di contributi erogati. In questi 30 anni la Fondazione ha operato per accompagnare la società che cambia in più direzioni mitigando gli effetti negativi dei trend demografici e interpretando in modo costruttivo fenomeni inarrestabili come migrazioni e trasformazioni del mondo del lavoro.

Al contempo, Fondazione Cariplo ha attivato azioni per migliorare e sostenere gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie che se ne prendono cura, favorendo la permanenza protetta nel proprio contesto di vita e pertanto anche iniziative come l’housing sociale, e la creazione di reti solidali di comunità, anche per l’inclusione lavorativa di persone fragili. Un grande impegno è stato profuso anche nei confronti dei giovani NEET.

Le Fondazioni di comunità

Accanto alla Fondazione, nel 1998 sono nate le Fondazioni di Comunità per promuovere la filantropia, la cultura del dono e la crescita della società civile nei capoluoghi di provincia della Lombardia e nel Verbano- Cusio-Ossola.

I contributi alle Fondazione di Comunità dal 1998 a oggi sono stati pari a 995 progetti sostenuti con 472,4 milioni di euro.