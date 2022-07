Fiera di Bergamo, il Cda nomina Luciano Patelli nuovo presidente di Promoberg

Bergamo. Il Consiglio di Amministrazione di Promoberg, riunitosi nella giornata di giovedì 14 luglio negli uffici di via Lunga, ha nominato all’unanimità Luciano Patelli nuovo presidente di Promoberg, la società che gestisce la Fiera di Bergamo. Il CdA ha provveduto alla sostituzione di Matteo Zanetti, indicato consigliere dall’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 8 luglio 2022. Dario Tognazzi, CEO di Centax e presidente del gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici (SIT) di Confindustria Bergamo, subentra a Matteo Zanetti nel ruolo di consigliere in rappresentanza di Confindustria Bergamo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Promoberg, che resta in carica fino al 2025 (tre anni), risulta quindi così composto:

Luciano Patelli, presidente

Dario Tognazzi, consigliere

Lorenzo Pinetti, consigliere

Lorenzo Cereda, consigliere

Giuseppe Cristinelli, consigliere

Renato Giavazzi, consigliere

Carlo Loffreda, consigliere

Leone Algisi, consigliere

Il nuovo CdA ha avviato la discussione sulle strategie future di Promoberg, un confronto orientato dalle linee strategiche tracciate dal Piano di sviluppo 2022-2026, approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha avviato il confronto sul profilo del futuro Amministratore Delegato di Promoberg, la nuova figura manageriale prevista e auspicata dal Piano di sviluppo 2022-2026, e ha deliberato che l’AD sarà scelto da una commissione interna al CdA – rappresentativa dei mondi del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato – sulla base di una preselezione affidata ad una società specializzata nella selezione di figure manageriali.

Nella prossima riunione, il CdA procederà alla nomina di due vicepresidenti, così come prevede lo Statuto di Promoberg.

“Ringrazio il presidente uscente Fabio Sannino per la buona gestione della Fiera di cui è stato protagonista in un momento molto difficile, non solo a causa della pandemia ma anche per la situazione economica e geopolitica complessiva in cui ci troviamo, e per aver lasciato un’azienda in salute e con prospettive di crescita – dichiara Luciano Patelli –. Desidero ringraziare anche il vicepresidente uscente Matteo Zanetti, cui mi lega una profonda stima, che con me ha lavorato nella precedente consiliatura perseguendo il bene e l’interesse di Promoberg. Sono pronto a continuare il lavoro avviato in questi anni, mettendomi ancor più a servizio della Società e dello sviluppo del nostro territorio”.