È tempo di International Orobie Skyraid!

International Orobie Skyraid torna il 23 luglio sulle montagne dell’Alta Valle Seriana. Una gara impegnativa, sia come lunghezza sia come tecnicità. Non a caso scelta dalla Fisky come prova unica per l’assegnazione del titolo italiano maschile e femminile di Ultra Skymarathon. Novità di quest’anno Orobie Skyrace una vera e propria sky di 23 km! Per l’occasione SCOTT sarà presente in grande stile con il proprio Truck che sarà il cuore pulsante della manifestazione, con uno spazio espositivo e un’area welcome dedicata a tutti i tifosi ed atleti pronti ad affrontare i sentieri orobici.

Dopo il successo dello scorso anno, Fly-Up non si accontenta e continua a sorprendere. All’iconica distanza da 58k se ne aggiunge una nuova, che ripercorre l’ultima parte della gara tra il rifugio Brunone e il rifugio Coca, per poi scendere verso il traguardo in Val Bondione, nel caratteristico borgo di Maslana.

Orobie Skyraid è la gara più sentita della stagione Fly-Up. Una gara che nasce dalla voglia di mettersi alla prova di Mario Poletti, Product Manager Running di SCOTT Italia, che nel 2005 segnò un record ad oggi imbattuto: il Sentiero delle Orobie da Valcanale al Passo della Presolana in 8 ore, 52 minuti e 31 secondi.

OROBIE SKYRAID

International Orobie Skyraid – Anche per questa edizione il percorso rimane invariato: 58 km e 3.800 di dislivello positivo. Partenza da Ardesio e sviluppo lungo da dorsale orobica toccando i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Calvi, Brunone, Coca e le baite di Maslana, per terminare nell’abitato di Valbondione. Anche sulla base dell’esperienza della scorsa stagione il numero massimo di partecipanti è stato fissato, per garantire la sicurezza di tutti, a 650. La gara è stata anche certificata dalla Federazione Internazionale Skyrunning (ISF) e riconosciuta dall’International Trail Running Association con l’assegnazione di 3 punti ITRA.

International Orobie Skyrace – 22 chilometri circa e 2200 metri di dislivello positivo per questa gara che, sebbene più corta, è comunque una bella cavalcata tra il rifugio Brunone e il rifugio Coca, per poi scendere verso il traguardo posto a Valbondione attraversando il borgo di Maslana. Numero massimo di iscritti fissato a 200.

‘’Scott è ben felice di supportare Orobie Skyraid perché è una gara in cui il brand si riconosce fortemente: si tratta infatti di una competizione tecnica e spettacolare, perfettamente in linea con l’immagine di Scott in Italia e nel mondo. Saremo presenti con il truck SCOTT che accoglierà gli atleti e il pubblico”. Donatella Suardi – General Manager SCOTT Italia

Prossimi eventi SCOTT Running

Il calendario gare SCOTT Running continua con la Valmalenco UltraDistance Trail il 29-30 luglio 2022. Un fine settimana di grande sport tra le montagne di confine tra Italia e Svizzera con tre gare battagliate dall’inizio alla fine. VUT 90k, 100 Miglia del Bernina e 35K per ripartire alla grande dopo un anno di stop forzato.

A breve maggiori informazioni. Stay tuned!