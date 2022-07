Don Matteo, Matrimonio con l’ex o Il fuggitivo? La tv del 14 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 14 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non rubare”: don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Tim Summer Hits”. Dalle più suggestive piazze del nostro Paese, Andrea Delogu e Stefano De Martino portano nelle case degli Italiani i più grandi nomi della musica italiana e le hit dell’estate 2022.

RaiTre alle 21.20 proporrà il documentario “La croce e la svastica”. Affrontare l’argomento, ma questa volta spostando il punto di vista sui cristiani che furono vittime dei nazisti, deportati ed uccisi nel campo di Dachau. Il documentario in due puntate si sviluppa come un viaggio e una ricerca personale dell’autore che, attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti e le ricostruzioni degli storici, vuole comprendere e fare chiarezza anche sui rapporti tra la chiesa cattolica, quella protestante e il nazional socialismo. Giorgio Treves comincia la sua ricerca partendo dall’Archivio Vaticano Segreto, un luogo che è stato oggetto di un recente proposito di Papa Francesco: quello cioè di togliere i sigilli riguardanti il pontificato di papa Pio XII, con lo scopo di chiarire la posizione della chiesa durante la II guerra mondiale.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 c’è il talk-show “Zona bianca“, mentre su La7 alle 20.35 “In onda“.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Scherzi a parte”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Undisputed”; su La5 alle 21.05 “Matrimonio con l’ex”; su Iris alle 20.55 “Il fuggitivo” e su Italia2 alle 21.10 “Atm – Trappola mortale”.

Su Rai5 alle 21.15 “OSN con Orozco-Estrada e Rachlin”. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Andrés Orozco-Estrada e con Julian Rachlin al violino, esegue musiche di Carl Maria von Weber, Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Strauss.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 la serie “FBI – Most wanted”; su La7D alle 21.30 “I segreti della corona” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Una serata bella per te, Mogol!”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.