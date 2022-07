Dalmine, aggredito col taglierino e rapinato dopo avere prelevato in banca: via 6mila euro

Dalmine. Sarebbe stato aggredito e rapinato in pieno giorno con un taglierino l’uomo che giovedì mattina, poco prima delle 10.30, si è recato al Crédit Agricole di Dalmine, in via Sant’Andrea, per prelevare del denaro contante allo sportello della banca.

La vittima, un 57enne, ha chiamato il 112 riportando una lieve ferita al braccio destro, tant’è che sul posto è arrivata anche un’ambulanza.

Il bottino, secondo le prime informazioni, ammonterebbe a circa 6 mila euro. La Polizia Locale di Dalmine e i carabinieri di Treviglio sono al lavoro per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto.