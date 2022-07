Covid, 1.369 casi a Bergamo: in Lombardia positivo il 25% dei tamponi

Sono 1.369 i nuovi positivi al Covid in provincia di Bergamo, 14.429 in Lombardia a fronte di 56.904 tamponi (il 25,3% del totale). Negli ospedali del territorio aumentano i ricoveri, sia nei reparti ordinari (+49) che in terapia intensiva (+2). Sono invece 29 i decessi.

Sempre in Lombardia, sono 17 mila le ‘quarte dosi’ di vaccino somministrate dal 12 luglio ad oggi alle persone di età pari o maggiore di 60 anni e ai cittadini fragili dai 12 anni in su. In poco più di 24 ore, per il mese di luglio, sono stati fissati quasi 80 mila appuntamenti.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 56.904, totale complessivo: 39.332.915

– i nuovi casi positivi: 14.429

– in terapia intensiva: 42 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.455 (+49)

– i decessi, totale complessivo: 41.046 (+29)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.531 di cui 1.749 a Milano città;

Bergamo: 1.396;

Brescia: 1.806;

Como: 753;

Cremona: 534;

Lecco: 379;

Lodi: 302;

Mantova: 703;

Monza e Brianza: 1.206;

Pavia: 836;

Sondrio: 249;

Varese: 1.319.