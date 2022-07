Carabinieri, anche al comando di Treviglio arrivano i Taser

Treviglio. Non solo i carabinieri di Bergamo. Da mercoledì 13 luglio, anche i militari del comando di Treviglio hanno in dotazione i Taser, distribuiti in quantità sufficienti a coprire tutti i turni di pronto intervento. Lo annuncia il Segretario della Sezione di Treviglio del Nuovo Sindacato Carabinieri, Francesco Porello, e lo conferma il comandante Filippo Testa.

L’introduzione in Italia delle pistole elettriche – ‘armi non letali’ che stordiscono i malviventi impedendo loro di muoversi – risale al gennaio 2020, grazie al via libera in Consiglio dei ministri al regolamento che ha modificato le norme sui criteri per la determinazione di armamento e munizioni delle forze dell’ordine, nell’ottica di un ammodernamento generale adeguato alle attuali esigenze operative.

A Treviglio anche gli agenti del commissariato ne sono dotati, dallo scorso 27 giugno: li utilizzano uomini e donne in divisa che hanno seguito il corso di formazione prendendo poi il certificato di “operatore titolare”, in tutto 23 persone.

E anche il sindaco della cittadina della Bassa Juri Imeri (Lega) ha annunciato di voler estendere l’utilizzo del taser agli agenti di Polizia Locale.