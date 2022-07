Bergamo, ex Segherie Beretta: con la riqualificazione un supermercato e il sottopasso

Bergamo. Verrà portato in consiglio comunale nelle date del triduo di fine luglio, precisamente il 25, 26 e 27, il piano delle variazioni del piano attuativo che riguarda l’area dell’ex Segherie Beretta, area dismessa tra la ferrovia e le vie Carducci e Martin Luther King. A raccontarlo Francesco Valesini, assessore, tra le deleghe, alla Riqualificazione Urbana: “Discuteremo in aula, prima della pausa estiva l’adozione della variante a, dopo averne ampiamente discusso in sede di assemblee pubbliche tenute nel mese di maggio. In sostanza il progetto prevede un’area complessiva di oltre 12mila metri quadri con annesse una parte commerciale, comprensiva di uffici, di una verde che complessivamente riduce del 40% l’edificabilità prevista”.

L’importante progetto di riqualificazione urbana, studiato su modello di quello dell’ex Mangini Moretti, prevede peraltro anche la concessione di una passatoia, che verrà ceduta, per consentire la costruzione del sottopasso previsto a latere della demolizione del passaggio.

Le linee guida della progettazione, stilate a seguito dell’argomento portato in sede di rete sociale, ovvero con il coinvolgimento della parte pubblica prevedono, in sostanza, la costruzione di tre medie strutture, tra cui di due palazzine che ospiteranno uffici, le nuove sedi della Compagnia delle Opere e il poliambulatorio Athena.

In un terzo stabile, invece, un supermercato Lidl. Il piano attuativo presentato nel 2017, prevedeva la costruzione di tre medie strutture di vendita, su una superficie di 4.073 metri quadrati. La proposta, considerata la prossimità dell’attuale supermercato Conad, è stata respinta dal Comune.