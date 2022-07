Altra goleada dell’Atalanta: la seconda amichevole a Clusone finisce 10-0

Clusone. Altro giro, altro successo per l’Atalanta. Anche l’amichevole contro la Rappresentativa Valli Bergamasche, la seconda del ritiro in Valseriana, finisce in goleada. 10-0 il risultato finale della sgambata degli uomini di Gian Piero Gasperini, che ha utilizzato i 90 minuti sotto il sole di Clusone per far mettere benzina nelle gambe dei suoi, oltre a ragionare su altri esperimenti tattici.

Ruggeri terzo di difesa e Scalvini avanzato a centrocampo vengono confermati anche stavolta. Ancora nell’undici anche Sportiello, Okoli, Zortea, Zapata, Muriel ed il neo-acquisto Ederson, avanzato sulla trequarti. le novità sono Koopmeiners in mediana, Demiral al centro della difesa e Maehle aperto sinistra. Oltre ai lungodegenti Carnesecchi e Zappacosta, ancora assenti Cambiaghi, Toloi, Miranchuk, Lammers e anche Josip Ilicic: quest’ultimo ha seguito la partita a bordocampo, sdraiato su un gonfiabile.

L’avvio di primo tempo è uno show di Ederson, avanzato sulla trequarti – spesso invertendosi la posizione con Koopmeiners – e protagonista di quasi tutte le azioni d’attacco nerazzurre. Al 9’ arriva anche il suo primo gol in nerazzurro dopo una bella finta dentro l’area. Il palo gli nega il raddoppio pochi minuti dopo, mentre un salvataggio miracoloso sulla linea toglie la gioia del gol a Scalvini, autore di un pregevole tocco sotto dentro l’area.

Nel finale di tempo arriva anche la prima rete di Muriel al termine di una progressione che rasserena anche gli animi: dopo i primi minuti si toccava la coscia sinistra dolorante. Solo uno spavento: lo certifica anche il 4-0 che chiude il primo tempo. In mezzo, il terzo gol firmato da Zapata, su assist di Zortea. Nel finale c’è spazio anche per qualche parata di Sportiello.

Per la ripresa Gasperini cambia tutti tranne Maehle. Boga si conferma tra i più in palla dopo la tripletta contro la Rappresentativa Valseriana: è sua la rete che apre il secondo tempo, sicuramente meno vivace rispetto al primo. A 20 dalla fine Malinovskyi di precisione si iscrive al tabellino, poi sono Cissé e nuovamente Boga ad arrotondare. Il nono gol è ancora di Malinovskyi, anche lui alla doppietta personale come l’ivoriano. La doppia cifra arriva con il sinistro di Pasalic.

IL TABELLINO

ATALANTA-RAPPR. VALLI BERGAMASCHE 10-0

MARCATORI: 9’ Ederson (A), 27’ Muriel (A), 43’ Zapata (A), 45’ Muriel (A), 49’ Boga (A), 70′ Malinovskyi (A), 72′ Cissé (A), 78′ Boga (A), 87′ Malinovskyi (A), 89′ Pasalic (A)

ATALANTA 1° tempo (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Ruggeri; Zortea, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata (c), Muriel. All. Gasperini

ATALANTA 2° tempo (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Maehle (70′ Ruggeri); Malinovskyi; Cissé, Boga. All. Gasperini

RAPPR. VALLI BERGAMASCHE (4-4-1-1): Bogazzi; Franchini, Parma, Vavassori, Cavagnis; Barrionuevo, Baggi, Mister, Longo; Ongaro; Confalonieri (c). Subentrati: Carminati, Bertolino, Riva, Tebaldi, Markowsky, Gestra, Ventura, Brignoli, Tiraboschi, Hamzaoui, Houfadi, Lapadula, Trovò, Capelli, Carrara, Bastioni, Maglione, Fontana, Nafidi, Quadri, Benzoni. All. Radici

Arbitro: Fichera (sez. di Milano)

Ammoniti: –

Spettatori: 2000 spettatori